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「日媒對他非常苛刻」佐佐木朗希選擇有顧慮！未必大市場球隊

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

日本「令和怪物」佐佐木朗希的入札程序已於本周二正式啟動，他預計將吸引大聯盟多支球隊的高度關注。然而，佐佐木的經紀人沃爾夫（Joel Wolfe）表示，這位23歲投手的選擇未必會傾向大市場球隊。

「我認為，可以說一支較小或中型市場的球隊，可能會為他提供一個更平穩的過渡環境。」沃爾夫接受《SNY》採訪時表示。「當然，這只是可能性之一，我並不是說一定如此。我目前還不知道他會如何看待這一點，因為我們還沒有深入討論過。」

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佐佐木的入札程序自開啟後受到高度關注，尤其是他的簽約成本相對「親民」。按照規定，球隊需要使用國際簽約金池來簽下他作為業餘自由球員，金額在510萬至750萬美元之間。 此外，沃爾夫指出，佐佐木可能會考慮他在某個市場與媒體的潛在關係，這或成為影響決定的重要因素之一。

「朗希這幾年過得並不容易，日本媒體對他非常苛刻，他的經歷並不愉快。」沃爾夫補充說，「不過，他的夢想一直是來大聯盟打球。」 根據美聯社報導，大聯盟為此特地展開調查，以確保佐佐木在千葉羅德海洋隊正式入札前，未與任何球隊達成預先協議。

佐佐木的最終決定預計將於明年1月15日後揭曉，屆時球隊的2025年國際簽約金池將重置。簽約期限為美國東岸時間1月23日下午17時（台灣時間1月24日上午4時）。

佐佐木過去的表現早已證明了他的價值。在2023年世界棒球經典賽（WBC）對陣美國隊的比賽中，他投出7又2/3局，送出11次三振，令美國球迷印象深刻。如今，他將以大聯盟為舞台，展開職業生涯的新篇章。

關鍵字： 佐佐木朗希大聯盟入札程序簽約成本媒體關係

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