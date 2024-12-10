教士全力爭取佐佐木朗希！教頭：我們是有力競爭者

▲「令和怪物」佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

日本職棒千葉羅德海洋隊正式公告佐佐木朗希可與大聯盟球隊談判。聖地牙哥教士隊總教練希爾（Mike Shildt）認為球隊有很大的機會簽下這位日本投球天才。

「我們應該是非常有競爭力的候選者。」希爾週一在MLB Network Radio上表示。「我們完全期待能參與其中，最終讓佐佐木成為教士隊的一員。」

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大聯盟球隊可以在1月23日之前與佐佐木進行協商，而這位23歲的投手預計會在2025年國際自由球員簽約期開始的1月15日之後正式簽約。

「球隊在確保我們在國際間具備競爭力方面做得非常出色。」希爾表示。 教士隊陣中已經擁有兩名日本選手，包括資深右投達比修有和左投後援松井裕樹。

「我們在爭取佐佐木的過程中有很多有利條件，我相信我們會全力以赴，我們非常樂觀。」希爾說道。

據報導，洛杉磯道奇、芝加哥小熊、德州遊騎兵、紐約大都會和舊金山巨人也被認為是佐佐木最有可能的主要競爭者之一。

佐佐木在日本職棒四個球季中表現出色，累積29勝15敗，防禦率僅2.10，每九局送出11.5次三振，總計64場出賽。他在2023年世界棒球經典賽的表現也相當亮眼，兩場先發繳出3.52的防禦率，並送出11次三振。