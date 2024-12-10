運動雲

>

教士全力爭取佐佐木朗希！教頭：我們是有力競爭者

▲▼ 「令和怪物」佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲「令和怪物」佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

日本職棒千葉羅德海洋隊正式公告佐佐木朗希可與大聯盟球隊談判。聖地牙哥教士隊總教練希爾（Mike Shildt）認為球隊有很大的機會簽下這位日本投球天才。

「我們應該是非常有競爭力的候選者。」希爾週一在MLB Network Radio上表示。「我們完全期待能參與其中，最終讓佐佐木成為教士隊的一員。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

大聯盟球隊可以在1月23日之前與佐佐木進行協商，而這位23歲的投手預計會在2025年國際自由球員簽約期開始的1月15日之後正式簽約。

「球隊在確保我們在國際間具備競爭力方面做得非常出色。」希爾表示。 教士隊陣中已經擁有兩名日本選手，包括資深右投達比修有和左投後援松井裕樹。

「我們在爭取佐佐木的過程中有很多有利條件，我相信我們會全力以赴，我們非常樂觀。」希爾說道。

據報導，洛杉磯道奇、芝加哥小熊、德州遊騎兵、紐約大都會和舊金山巨人也被認為是佐佐木最有可能的主要競爭者之一。

佐佐木在日本職棒四個球季中表現出色，累積29勝15敗，防禦率僅2.10，每九局送出11.5次三振，總計64場出賽。他在2023年世界棒球經典賽的表現也相當亮眼，兩場先發繳出3.52的防禦率，並送出11次三振。

關鍵字： 佐佐木朗希大聯盟日本職棒聖地牙哥教士球隊談判

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

新北U18／韓美混血捕手吸睛　首爾教頭恭喜台灣奪冠

新北U18／韓美混血捕手吸睛　首爾教頭恭喜台灣奪冠

美媒點名「湖人必須盡快送走他」　季中交易對雙方都好

美媒點名「湖人必須盡快送走他」　季中交易對雙方都好

「日本球迷可能要失望了」大谷翔平開幕戰登板可能性「非常低」

「日本球迷可能要失望了」大谷翔平開幕戰登板可能性「非常低」

看重砲索托250億轉戰「愛隊」大都會　NBA蜘蛛人曬視訊照嗨翻

看重砲索托250億轉戰「愛隊」大都會　NBA蜘蛛人曬視訊照嗨翻

高永表救了陳傑憲！林岳平當球評聊12強奪冠路　曝古林當兵中

高永表救了陳傑憲！林岳平當球評聊12強奪冠路　曝古林當兵中

專訪／請叫我齊君！蕭齊加入金鷲台灣最大團　打電玩交朋友

專訪／請叫我齊君！蕭齊加入金鷲台灣最大團　打電玩交朋友

「細膩野球」被搶先！日本名將鹿取義隆解析台灣進步

「細膩野球」被搶先！日本名將鹿取義隆解析台灣進步

林書豪大走音遭隊友媒體狂笑　怨周杰倫「故意不唱」爆笑對話曝

林書豪大走音遭隊友媒體狂笑　怨周杰倫「故意不唱」爆笑對話曝

統一獅一軍投手教練霍斯曼接任　林岳平曝關鍵考量

統一獅一軍投手教練霍斯曼接任　林岳平曝關鍵考量

孫易磊明年目標支配下挑戰軟銀1至9棒　日本生菜難下嚥用一招解決

孫易磊明年目標支配下挑戰軟銀1至9棒　日本生菜難下嚥用一招解決

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

熱門新聞

新北U18／韓美混血捕手吸睛　首爾教頭恭喜台灣奪冠

美媒點名「湖人必須盡快送走他」　季中交易對雙方都好

「日本球迷可能要失望了」大谷翔平開幕戰登板可能性「非常低」

看重砲索托250億轉戰「愛隊」大都會　NBA蜘蛛人曬視訊照嗨翻

高永表救了陳傑憲！林岳平當球評聊12強奪冠路　曝古林當兵中

專訪／請叫我齊君！蕭齊加入金鷲台灣最大團　打電玩交朋友

讀者回應

﻿

熱門新聞

1首爾教頭恭喜台灣12強奪冠

2美媒點名「湖人必須盡快送走他」

3大谷翔平開幕戰登板可能性「非常低」

4索托轉戰愛隊大都會　NBA蜘蛛人嗨翻

5林岳平：古林睿煬在當兵可以暢聊

最新新聞

1羅伯斯拒談佐佐木！去年談大谷遭訓

2道奇曝大谷投球復健新進度！

3大谷翔平效應驚人！年創造324億收益

4索托爭奪戰失利　洋基總管吐心聲

5大谷翔平開幕戰登板可能性「非常低」

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

總統催婚！郭俊麟單膝下跪　在迪士尼求婚陳冠宇：他說好

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

林家正燦笑拔走東蛋壘包！　與吉力吉撈成「盜壘2人組」

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

林家正微調打擊開心敲安！終結對美6連敗「屬於團隊的勝利」

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

恩師瓊瑤過世...古巨基唱〈好想好想〉　「台上崩潰痛哭」曝導演不給換歌！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366