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美媒點名「湖人必須盡快送走他」　季中交易對雙方都好

▲▼湖人羅素。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人羅素。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人今(9)日在天王詹姆斯(LeBron James)缺陣下，以107比98擊敗拓荒者，止住3連敗，不過勉強將勝率保持在5成以上的他們，顯然不在爭冠強權的行列，他們可能會在2月交易截止前進行交易，美國媒體《ClutchPoints》點名，羅素(D’Angelo Russell)是必須盡快送走的球員，這麼做將是雙贏。

湖人終止3連敗後，戰績回升到13勝11敗，勝率5成42，暫居西區第8。除了快滿40歲的詹姆斯左腳痠痛，前場幾名原本會進入輪替陣容的球員，如海耶斯(Jaxson Hayes)、伍德(Christian Wood)和范德比爾特(Jarred Vanderbilt)等，都還在傷兵名單上，後場主力里夫斯(Austin Reaves)也因左骨盆挫傷持續缺陣。

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▲▼湖人羅素遭拔先發。（圖／達志影像／美聯社）

《ClutchPoints》直言，從現有陣容來看，湖人遠遠不是一支具備爭冠實力的球隊，但只要兩大招牌詹姆斯、戴維斯(Anthony Davis)還在陣中，團隊就需要保持競爭力，這兩位大咖球星不會坐視球隊進行重建，「當湖人在尋求升級前場的同時，無論是否能找到合適的交易夥伴，都應該考慮交易的球員是羅素。」

《ClutchPoints》強調，並不是因為羅素做錯了什麼，才要趕在交易截止前把他送走，但如果他在湖人無法獲得穩定的角色，洛城高層就需要認真考慮交易他，將他送到能盡情發揮才華的隊伍，對雙方來說都是好事，且他明年夏天就會成為非受限自由球員，即將到期的合約是非常有吸引力的交易籌碼。

▲▼湖人羅素。（圖／達志影像／美聯社）

羅素他本季在湖人的定位一直變來變去，季初他擔任主控，與里夫斯一起先發，在一次1勝4敗的客場之旅後被降為替補；隨著里夫斯因傷缺陣，他又短暫重返先發，不過湖人5日在客場狂輸41分給熱火，吞下恥辱性的一敗後，他又回到板凳席。

羅素在2023年交易截止前回鍋湖人，幫助球隊打進該年的西區冠軍賽，然而他在分區決賽完全熄火，場均僅6.3分，洛城最終遭到金塊橫掃出局，上季他也在先發與替補之間「來來回回」，在首輪再次與金塊狹路相逢的系列賽，他的表現依舊不穩，儘管他今夏執行了球員選項留隊，仍陷入交易傳聞中。

《ClutchPoints》指出，羅素本季替補表現相當不錯，這可能會讓湖人對是否要交易他感到遲疑，他今日對拓荒者也從板凳挹注了28分、14助攻的雙十數據，還包辦5顆三分球，但在角色不斷變動之下，對雙方來說，最好還是在季中就進行交易。

▲馬刺保羅、湖人羅素。（圖／路透）

▲湖人羅素。（圖／路透）

關鍵字： NBA湖人羅素

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