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已寄賀卡！中職會長向2位混血球星示好　為經典賽提前布局

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍，中央第一排著黑衣坐者為中職會場蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍，中央第一排著黑衣坐者為中職會場蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

12強奪冠後，中華隊備戰經典賽資格賽，教練團雖沿用原班人馬，但陣容可能有所調整，尤其是投手部分將有重大變動。中職會長蔡其昌日前上政論節目《下班瀚你聊》時透露，他已寄送賀卡給兩位具有台灣血緣的大聯盟球星——卡洛爾（Corbin Carroll）和費爾柴德（Stuart Fairchild），引發網友熱議。

蔡其昌在節目中指出，由於資格賽就在明年2月舉行，「投手必須休息，他們從2月春訓開始，經歷例行賽、季後賽、冠軍戰，再來參加國家隊，實在需要休息，所以不太可能沿用原有陣容。至於林昱珉有機會挑戰大聯盟，讓他完整參與春訓，才是對他職業生涯負責的做法。」

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對於2026年經典賽，蔡其昌透露已與林昱珉討論過，他展現了百分百的參賽意願。至於林家正的情況較為特殊，他在離開響尾蛇後，經紀公司正在為他尋求其他機會。蔡其昌表示：「他要找2A合約並不困難，中職也隨時歡迎家正回來。他熱愛棒球，家庭經濟狀況也不錯，相信他會繼續追逐夢想。」

由於經典賽允許具有血緣關係的選手參賽，在全球各地物色大聯盟與小聯盟球員時，需要謹慎掌握徵召選手的情況。蔡其昌透露：「卡洛爾和費爾柴德的媽媽都是台灣人，我們可以為經典賽徵召他們。目前已請聯盟國際組代表發送簡訊、電子郵件和生日賀卡等，保持互動，這樣徵召時會較容易得到正面回應。今年7月曾豪駒也與費爾柴德見面，他表示費爾柴德的態度相當熱情。」他期待這些球員未來都能有機會在經典賽為中華隊效力。

關鍵字： 中華隊12強經典賽大聯盟中職

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