約基奇「背靠背」2戰猛轟104分　金塊30分差狂電老鷹摘勝

▲約基奇（Nikola Jokic）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

丹佛金塊今（9日）背靠背客場出戰亞特蘭大老鷹，金塊MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）持續上演瘋狂個人秀，繼昨天砍下生涯新高56分後，今天又狂得48分14籃板外加8助攻，金塊最終141比111大勝，在前役爆冷輸給巫師後強勢反彈。

「背靠背」客場出戰的金塊，今天完全沒有顯露出疲態，首節衛斯布魯克（Russell Westbrook）與小波特（Michael Porter Jr.）接連籃下進攻得手，約基奇也在外線挹注長程火力，金塊第一節38比23領先。

次節金塊進攻端火力依舊，板凳出發的布勞恩（Christian Braun）爆扣得手，小喬丹（DeAndre Jordan）在禁區攻勢也有所建樹，金塊持續保持雙位數領先，上半場終了前約基奇還投進半場壓哨三分，率領球隊帶著71比48、23分領先進入中場休息。

Nikola doing Nikola things pic.twitter.com/ymhdx5SKQy — Denver Nuggets (@nuggets) December 9, 2024

第三節主場老鷹苦苦追分，狀元郎里薩希（Zaccharie Risacher）與楊恩（Trae Young）率隊追分，無奈第4節開局史崔華（Julian Strawther）和皮克特（Jalen Pickett）連續命中三分，金塊再將領先優勢擴大至28分，比賽也就此定調，最終金塊141比111大勝老鷹，終止對手的6連勝。

Brought the heat in ATL



Joker: 48 PTS / 14 REB / 8 AST / 3 STL

MPJ: 26 PTS / 7 REB / 3 AST

CB: 17 PTS / 8 REB / 4 AST / 2 STL

Julian: 13 PTS / 2 REB / 3 AST

Russ: 9 PTS / 11 AST / 2 STL pic.twitter.com/qc0ROjoZgi — Denver Nuggets (@nuggets) December 9, 2024

約基奇本戰貢獻48分14籃板8助攻準大三元的瘋狂表現，兩天「背靠背」出賽合計繳出104分30籃板16助攻的鬼神數據，小波特挹注26分，布勞恩17分，衛斯布魯克9分11助攻；老鷹方面，以杭特（De'Andre Hunter）20分最高，丹尼爾斯（De'Andre Hunter）18分，楊恩15分10助攻。