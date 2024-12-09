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約基奇「背靠背」2戰猛轟104分　金塊30分差狂電老鷹摘勝

▲約基奇（Nikola Jokic）。（圖／路透）

▲約基奇（Nikola Jokic）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

丹佛金塊今（9日）背靠背客場出戰亞特蘭大老鷹，金塊MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）持續上演瘋狂個人秀，繼昨天砍下生涯新高56分後，今天又狂得48分14籃板外加8助攻，金塊最終141比111大勝，在前役爆冷輸給巫師後強勢反彈。

「背靠背」客場出戰的金塊，今天完全沒有顯露出疲態，首節衛斯布魯克（Russell Westbrook）與小波特（Michael Porter Jr.）接連籃下進攻得手，約基奇也在外線挹注長程火力，金塊第一節38比23領先。

次節金塊進攻端火力依舊，板凳出發的布勞恩（Christian Braun）爆扣得手，小喬丹（DeAndre Jordan）在禁區攻勢也有所建樹，金塊持續保持雙位數領先，上半場終了前約基奇還投進半場壓哨三分，率領球隊帶著71比48、23分領先進入中場休息。

第三節主場老鷹苦苦追分，狀元郎里薩希（Zaccharie Risacher）與楊恩（Trae Young）率隊追分，無奈第4節開局史崔華（Julian Strawther）和皮克特（Jalen Pickett）連續命中三分，金塊再將領先優勢擴大至28分，比賽也就此定調，最終金塊141比111大勝老鷹，終止對手的6連勝。

約基奇本戰貢獻48分14籃板8助攻準大三元的瘋狂表現，兩天「背靠背」出賽合計繳出104分30籃板16助攻的鬼神數據，小波特挹注26分，布勞恩17分，衛斯布魯克9分11助攻；老鷹方面，以杭特（De'Andre Hunter）20分最高，丹尼爾斯（De'Andre Hunter）18分，楊恩15分10助攻。

關鍵字： NBA丹佛金塊亞特蘭大老鷹約基奇

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