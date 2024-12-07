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詹皇、柯瑞奪第5冠最佳機會？　美專家：在舊金山一起結束生涯

▲▼美國男籃柯瑞、詹姆斯、杜蘭特。（圖／路透）

▲NBA兩大天王詹姆斯、柯瑞今夏在美國男籃攜手摘金。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

在巴黎奧運夢幻聯手的NBA兩大天王詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)，仍在追求生涯第5座總冠軍，不過兩人所屬的湖人、勇士，近況都非常糟糕，《ESPN》球評威爾邦(Michael Wilbon)呼籲灣區高層採取行動，全力追求詹皇，「這簡直是為兩人量身打造，一起打球並結束他們的職業生涯。」

自從將滿40歲的詹姆斯和36歲的柯瑞在巴黎奧運聯手摘金後，就有越來越多的人希望看到兩人在NBA也成為隊友，有不少NBA名人建議柯瑞轉戰詹皇效力的湖人，但《ESPN》球評威爾邦呼籲勇士採取行動，將他們多年來最大的對手帶到灣區。

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▲▼NBA兩大天王柯瑞、詹姆斯相擁。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA兩大天王詹姆斯、柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

威爾邦今(7)日在節目《NBA Today》中直言，「讓我們直接說吧。如果柯瑞和格林(Draymond Green)是31歲和32歲，現在擁有的那些未來資產很棒，你可以等他們——我喜歡庫明加(Jonathan Kuminga)——但他們不是31歲和32歲。你現在談的是最大化，他們無法追上奧克拉荷馬，無法追上達拉斯……以他們目前的陣容。」

威爾邦「強烈建議」勇士再次發起追求詹姆斯的行動，他們上季中曾這麼做，「如果有人今年夏天看了奧運，看到詹姆斯和柯瑞一起打球，怎麼能不想看到那一幕？我不是說這很容易，當你告訴我們這是否有可能時。但你告訴我，湖人那麼爛……詹姆斯會再忍受一個這樣的賽季？為什麼他要這麼做？」

「如果你想要的話，為什麼不能在舊金山比賽，然後住在洛杉磯呢？」威爾邦猜測道，「這簡直是為兩人量身打造，一起打球並結束他們的職業生涯。」

▲▼湖人詹姆斯、勇士柯瑞。（圖／CFP）

▲湖人詹姆斯、勇士柯瑞。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇勇士柯瑞

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