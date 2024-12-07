攻城獅換帥、高國豪改打替補都無用　慘輸國王18分吞4連敗

▲新竹攻城獅高國豪（左）。（圖／TPBL提供）

文／中央社

TPBL新北國王今天在主場迎戰攻城獅，靠著先發5人得分都達兩位數，加上林書豪貢獻16分、5籃板、8助攻，終場就以96比78送給對手4連敗。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新竹御嵿攻城獅，在前一場比賽慘敗給桃園台啤永豐雲豹後就更換總教練，由沈欣漢暫代職務，結果今天沒有新官上任的氣勢，首節就以14比28落後。

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第2節攻城獅雖一度將差距縮小到4分差，但隨後國王拉出一波10比2的攻勢，半場結束就以46比37取得領先。

▲新北國王林書豪（右）。（圖／TPBL提供）

第3節國王靠著林書豪穿針引線，加上強森（Chris Johnson）、沃許本（Jason Washburn）不斷肆虐禁區，如願將差距越拉越大，一直保持著10分以上的差距，輕鬆收下比賽勝利。

國王先發5人得分都在15分以上，除了林書豪外，沃許本17分、11籃板，林書緯15分、李愷諺16分、洋將奧帝（Austin Daye）的15分則是全來自三分球。

攻城獅今天也嘗試做出改變，讓高國豪從板凳出發，但他全場打了32分鐘，僅拿下8分、5助攻，攻城獅全隊的投籃命中率也只有33.7%。

▲新北國王林書豪（右）。（圖／TPBL提供）