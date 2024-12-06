灰熊一哥抓狂噴髒話被趕出場！　裁判賽後認「誤判」

JA MORANT EJECTED! Morant went CRAZY after getting called for a foul in which it appeared DeMar Derozan kicked his foot out into him ????



Morant was yelling & pointing at the ref, including doing the ejection gesture at him, before leaving the court.



Right or wrong call from the… pic.twitter.com/GQjHPpownd — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) December 6, 2024

記者游郁香／綜合報導

灰熊今(6)日在主場面對國王來犯，當家一哥莫蘭特(Ja Morant)末節連吞2次技術犯規，在比賽還剩6分45秒就被驅逐出場，不過他領到的第2個技術犯規引發爭議，裁判認定他在迪羅臣(DeMar DeRozan)跳投時有犯規動作，因此吹響哨音，莫蘭特因此抓狂怒噴髒話，主裁判賽後承認，那個犯規是「誤判」。

莫蘭特此戰手感不佳，合計13投僅2中，命中率暴跌到15.4%，三分6次出手盡墨，他末節不到2分鐘內連吞2次技術犯規，在比賽還剩6分45秒就被趕出場，留下8分、7助攻、3籃板和1火鍋的數據，正負值是極不理想的-32。好在灰熊隊友很爭氣，在一哥遭驅逐出場後，拉出一波17比9反擊，終場反以115比110逆轉獲勝。

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▲灰熊一哥莫蘭特（右） 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

莫蘭特領到第2次技術犯規的「導火線」，是他在防守國王砍將迪羅臣時，被抓了一次犯規，從重播畫面來看，看起來是迪羅臣故意把腳伸向他，莫蘭特對這個判決很不滿，朝著裁判大吼大叫，甚至做出了「驅逐裁判」的手勢後才離開球場。

主裁判弗拉赫爾(Pat Fraher)賽後解釋，第一次技術犯規的判罰，是因為莫蘭特在球出界後，對裁判噴了髒話，不過他也坦承，讓莫蘭特「2度發火」的犯規是誤判，「在比賽中，裁判認為莫蘭特在迪羅臣跳投時碰到了他， 然而，賽後回放顯示，莫蘭特處於合法防守位置，不應被判犯規。」

莫蘭特因為這次「誤判」情緒失控，走向板凳席時多次指著裁判噴髒話，因此領到第2次技術犯規，這是他生涯第2次遭驅逐出場。