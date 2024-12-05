高一劉任右飆148公里再刷個人最速　王建民親頒最佳投手





▲劉任右獲得最佳投手獎，由王建民頒發獎項 。（圖／展逸提供）

記者王真魚／新北報導

匯集台灣高中棒球精英的NIKE青棒訓練營今日圓滿落幕，台東體中好手朱盟脫穎而出榮獲MVP，平鎮高中左投劉任右則獲得最佳投手獎項，展現超齡實力。

剛升上高一的劉任右，在國三時就展現146公里的驚人球速，作為稀有的左投更受矚目。今年11月黑豹旗賽事中，他的球速更上一層樓，飆出147公里，實力備受肯定。這次在青棒營中，面對眾多高二、高三學長好手，劉任右展現大將之風，今天比賽投出三上三下，且再投出148公里，刷新個人最速，最終由王建民親自頒發最佳投手獎盃。

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「這是我第一次參加青棒營，學到很多。」劉任右把握機會，特別向前中職投手、現任高苑工商總教練林樺慶請益曲球投法，「這是我比較少使用的球種，很高興能夠學習。」面對實力堅強的學長們，劉任右沉著應戰，「上場後就不會想對方是學長，保持平常心去投球。」

獲選MVP的朱盟則表現謙虛，「有這麼多優秀選手，真的沒想到會選上我。」他特別提到，在營隊中學習到全力以赴的跑壘觀念，也對教練團成員鄭宗哲留下深刻印象，「我很喜歡他，他的身材雖然不是很壯，卻能在美國發展，令人佩服。」

其他獲獎選手包括：最佳守備由桃園大溪高中廖宥霖獲得，最佳捕手是高雄普門中學張育豪，最佳打擊則由同校的潘信安奪下，新北鶯歌工商傅鈞致則獲得最佳鬥士獎。這些獎項分別由陳鏞基、吉力吉撈．鞏冠、胡金龍及鄭宗哲等重量級教練頒發，為本屆青棒營劃下完美句點。