華格納狂飆35分　魔術力退七六人近8戰豪奪7勝

▲▼華格納（Franz Wagner）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

近況絕佳的奧蘭多魔術在今（5日）對陣費城76人的比賽中，靠著主將華格納（Franz Wagner）全場23投12中、十罰全進得到35分的好表現下，在決勝節擺脫76人糾纏，最終就以106比102收下比賽，勇奪近8戰的第7勝。

開賽魔術手感火熱，波普（Kentavious Caldwell-Pope）和華格納輪番命中外線、瓦格納（Moritz Wagner）替補上陣後在禁區出擊方面也有所建樹，魔術34比22拿下首節。

次節主場76人力求反擊，烏布瑞（Kelly Oubre Jr）與本季「年度新人王」大熱門麥肯（Jared McCain）攜手合作領軍逐漸縮小分差，節末主控馬克西（Tyrese Maxey）命中關鍵中距離後，76人人成功扳平比數，雙方53比53進入中場休息。

易籃後第三節76人開局打出6比0的進攻，59比53取得自第一節後的首度領先，暫停過後客隊魔術狀態回穩，華格納連奪8分、薩格斯（Jalen Suggs）命中三分，兩隊在第三節有來有回，77比77進入決勝節。

第四節開始華格納兄弟檔聯手率隊打出一波10比2的高潮，魔術89比81擴大領先就此沒再給76人任何機會，最終奧蘭多魔術就以106比102收下比賽，勇奪近8戰的第7勝。

華格納攻下全場最高的35分，主控薩格斯貢獻17分，艾薩克（Jonathan Isaac）14分4籃板，瓦格納10分；76人方面以麥肯的24分為首，馬克西16分，烏布瑞15分。