唐肇廷宣布引退：不打到最後一口氣　期待教練角色帶來更多價值

▲統一獅隊唐肇廷。（圖／統一球團提供）

記者王真魚／綜合報導

「我不選擇『留下來打到最後一口氣』，是因為我相信，教練席上的我，能為球隊帶來更多價值。」統一7-ELEVEn獅隊老將唐肇廷透過社群發文宣布，結束12年的中職生涯，將轉任教練，帶著突破困境的精神幫助年輕選手成長。

唐肇廷也在發文中回顧自己的職業生涯，直言充滿奇蹟。他特別提到2021年總冠軍賽前阿基里斯腱完全斷裂的經歷，當時外界普遍認為他無法再重返球場，但他僅用八個月時間完成復健，奇蹟般回到賽場，並繼續奮戰至今年。他感慨地說：「我真的充滿感激了。」

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即將轉任教練，唐肇廷期待能用自己的經歷幫助年輕選手突破極限，他寫道：「我想把這些經歷，這些突破困境的精神，帶給年輕的選手們，幫助他們的天花板更高。」

唐肇廷也向支持他的球迷表達歉意，遺憾未能用更好的成績向大家告別，但未來他將以教練身分全力協助球隊，帶領球員迎接更好的成績，「未來，我會好好在教練的角色上努力，回報你們的支持。」

唐肇廷2008年與美國職棒底特律老虎簽約，成為該隊史上首位台灣球員，展開旅美生涯，累積了寶貴的國外經驗。2010年遭釋出後，他於2013年加入統一獅隊，在中華職棒的12個賽季中，出賽800場，打擊三圍.277/.331/.358，攻擊指數0.689，累積21轟、232分打點。