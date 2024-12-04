運動雲

>

第五屆天使盃港都登場　7支身心障礙棒球隊用樂樂棒球體驗十二強

▲▼ 天使盃公益特教棒球賽 。（圖／截自社團法人中華民國身障棒壘球協會）

▲天使盃公益特教棒球賽 。（圖／截自社團法人中華民國身障棒壘球協會）

記者王真魚／綜合報導

2024年第五屆天使盃公益特教棒球賽暨揪崗心園遊會（後簡稱天使盃）將於12月8日高雄岡山棒球場舉行，7支由特教機構組成的球隊將透過樂樂棒球走出戶外，讓世界12強棒球賽的感動在港都延續。

天使盃是由社團法人中華民國身障棒壘球協會（身障棒協）與高雄市大崗山國際青年商會聯手主辦的活動，結合樂樂棒球與園遊會，今年邀請包括仁武特殊教育學校、成功特殊教育學校、楠梓特殊學校、高雄特殊教育學校、曦望語言治療所、阿偉適應體育，以及新成員黎明教養院等特教學校或組織組隊參與。

[廣告]請繼續往下閱讀...

仁武、成功、楠梓、高雄為公立特教學校，曦望語言治療所組成希望小太陽。阿偉適應體育是由創辦人詹聖偉成立，透過游泳、體能等訓練項目，讓學生有無限可能，目前已培訓出不少游泳國手。至於黎明教養院的「飛耀黎明棒球隊」是由唐氏症、聽障、多重障礙等病友組成，期待在場上綻放出黎明光芒。

賽事舉辦邁入第5個年頭，已有不少孩童有過參賽經驗，高雄特教學校的小杰（化名）表示每年都很期待，特別是很想念園遊會的熱鬧，而仁武特教學校小宇（化名）以前玩過桌球、羽球、籃球，參與過4屆的棒球賽後已經是「四棲好手」。

由於天使盃自元年起就與高雄結緣，在地職棒球團台鋼雄鷹不落人後，去年派出「藍88」藍寅倫等球星助陣，今年則是讓年輕新秀顏清浤、曾昱磬、宋柏翰等人出席站台，同時讓孩童們祝福「小鷹」能展翅高飛。

主辦方之一高雄市大崗山國際青年商會會長古聖忠會長表示，「賦予特殊孩童們更多的愛與支持，讓他們展現獨特的潛能。賦予他們勇氣與希望，讓他們相信自己也能創造精彩的未來。每一次賦予，都是一份對他們無聲的肯定與陪伴。」

另一位主辦人身障棒協理事長潘瑋杰表示天使盃是協會每年年底大事，「非常感謝高雄人的熱情，今年甚至擴增到7隊，場面一定相當熱鬧，希望屆時港都鄉親能共襄盛舉，雖然我們只是打樂樂棒球，對我們來說就像對12強一樣慎重。」

今年天使盃將於上午9時開戰，10時舉辦開幕典禮，園遊會則是上午8時啟動，至下午4時閉幕，地點在高雄岡山棒球場（無確切地址，約略於高雄市岡山區國軒路與岡山南路交叉口）。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

盼成終身統一人！獅端超長約留陳傑憲　含選手、教練規劃

盼成終身統一人！獅端超長約留陳傑憲　含選手、教練規劃

湖人第17順位撿到「大齡射手」　別隊不選兩原因曝：面試太誠實

湖人第17順位撿到「大齡射手」　別隊不選兩原因曝：面試太誠實

日籍同窗將當古林睿煬翻譯！大巨蛋見證同學轟日本感動落淚

日籍同窗將當古林睿煬翻譯！大巨蛋見證同學轟日本感動落淚

快訊／戴資穎宣布即將開刀！　要把握可以自由活動時間

快訊／戴資穎宣布即將開刀！　要把握可以自由活動時間

陳晨威帥照登WBSC首頁！專文讚台灣奪冠路：抗韓、美兩大關鍵戰役

陳晨威帥照登WBSC首頁！專文讚台灣奪冠路：抗韓、美兩大關鍵戰役

經典賽資格賽選訓會議下周登場　大名單即將出爐

經典賽資格賽選訓會議下周登場　大名單即將出爐

12強效應！王維中曾掀韓職轟動　前SSG團長：亞洲球員制度該上路

12強效應！王維中曾掀韓職轟動　前SSG團長：亞洲球員制度該上路

陳傑憲帶老婆走紅毯　時尚穿搭「不一樣帥氣」

陳傑憲帶老婆走紅毯　時尚穿搭「不一樣帥氣」

大谷要送的保時捷呢？羅伯斯笑回：我也想問他

大谷要送的保時捷呢？羅伯斯笑回：我也想問他

天使20億簽菊池雄星超大手筆！合約細節曝光：翻譯和防護員都包了

天使20億簽菊池雄星超大手筆！合約細節曝光：翻譯和防護員都包了

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

熱門新聞

盼成終身統一人！獅端超長約留陳傑憲　含選手、教練規劃

湖人第17順位撿到「大齡射手」　別隊不選兩原因曝：面試太誠實

日籍同窗將當古林睿煬翻譯！大巨蛋見證同學轟日本感動落淚

快訊／戴資穎宣布即將開刀！　要把握可以自由活動時間

陳晨威帥照登WBSC首頁！專文讚台灣奪冠路：抗韓、美兩大關鍵戰役

經典賽資格賽選訓會議下周登場　大名單即將出爐

讀者回應

﻿

熱門新聞

1獅10年約留陳傑憲！含選手、教練規劃

2湖人撿到大齡射手　別隊不選原因曝

3日籍同窗當古林翻譯！同學轟日本哭了

4快訊／戴資穎親自宣布即將開刀！

5陳晨威登官網！專文讚台灣奪冠路

最新新聞

1克羅馬差點大四喜　雲豹賞攻城獅3連敗

2日本社會人8局灌5分退海洋 日職內戰

37支身心障礙棒球隊體驗十二強！

4舉重女神郭婞淳　擬重返58公斤級

5戴資穎開刀治療膝傷　怕術後發胖

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

陳傑憲自曝私下I人但工作變E人　餅總爆料：他其實是氣氛大師！

陳傑憲合體愛妻走紅毯　分享私下最浪漫2件事！

陳傑憲見「陳太太暴增！」　喊話：我已經結婚別有想像

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

美國3大賽首度輸台灣！　大聯盟百大新秀：非常心痛

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366