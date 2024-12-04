第五屆天使盃港都登場　7支身心障礙棒球隊用樂樂棒球體驗十二強

▲天使盃公益特教棒球賽 。（圖／截自社團法人中華民國身障棒壘球協會）

記者王真魚／綜合報導

2024年第五屆天使盃公益特教棒球賽暨揪崗心園遊會（後簡稱天使盃）將於12月8日高雄岡山棒球場舉行，7支由特教機構組成的球隊將透過樂樂棒球走出戶外，讓世界12強棒球賽的感動在港都延續。

天使盃是由社團法人中華民國身障棒壘球協會（身障棒協）與高雄市大崗山國際青年商會聯手主辦的活動，結合樂樂棒球與園遊會，今年邀請包括仁武特殊教育學校、成功特殊教育學校、楠梓特殊學校、高雄特殊教育學校、曦望語言治療所、阿偉適應體育，以及新成員黎明教養院等特教學校或組織組隊參與。

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仁武、成功、楠梓、高雄為公立特教學校，曦望語言治療所組成希望小太陽。阿偉適應體育是由創辦人詹聖偉成立，透過游泳、體能等訓練項目，讓學生有無限可能，目前已培訓出不少游泳國手。至於黎明教養院的「飛耀黎明棒球隊」是由唐氏症、聽障、多重障礙等病友組成，期待在場上綻放出黎明光芒。

賽事舉辦邁入第5個年頭，已有不少孩童有過參賽經驗，高雄特教學校的小杰（化名）表示每年都很期待，特別是很想念園遊會的熱鬧，而仁武特教學校小宇（化名）以前玩過桌球、羽球、籃球，參與過4屆的棒球賽後已經是「四棲好手」。

由於天使盃自元年起就與高雄結緣，在地職棒球團台鋼雄鷹不落人後，去年派出「藍88」藍寅倫等球星助陣，今年則是讓年輕新秀顏清浤、曾昱磬、宋柏翰等人出席站台，同時讓孩童們祝福「小鷹」能展翅高飛。

主辦方之一高雄市大崗山國際青年商會會長古聖忠會長表示，「賦予特殊孩童們更多的愛與支持，讓他們展現獨特的潛能。賦予他們勇氣與希望，讓他們相信自己也能創造精彩的未來。每一次賦予，都是一份對他們無聲的肯定與陪伴。」

另一位主辦人身障棒協理事長潘瑋杰表示天使盃是協會每年年底大事，「非常感謝高雄人的熱情，今年甚至擴增到7隊，場面一定相當熱鬧，希望屆時港都鄉親能共襄盛舉，雖然我們只是打樂樂棒球，對我們來說就像對12強一樣慎重。」

今年天使盃將於上午9時開戰，10時舉辦開幕典禮，園遊會則是上午8時啟動，至下午4時閉幕，地點在高雄岡山棒球場（無確切地址，約略於高雄市岡山區國軒路與岡山南路交叉口）。

