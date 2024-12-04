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唐斯23分15籃板還破隊史神紀錄　尼克勝魔術奪3連勝

▲唐斯（Karl-Anthony Towns）。（圖／路透）

▲唐斯（Karl-Anthony Towns）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約尼克今（4日）在主場靠著當家中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）力繳23分15籃板的「雙十」成績以及「鐵人」哈特（Josh Hart）大三元的好表現下，以121比106擊敗擁有聯盟第三強防守的奧蘭多魔術，贏得NBA盃淘汰賽的出戰資格（同時波士頓塞爾提克被淘汰）。

開賽魔術手感火熱，主將華格納（Franz Wagner）和波普（Kentavious Caldwell-Pope）率隊打出14比6開局，暫停過後主場尼克狀態回神打出一波11比0的攻勢，以17比14反超，並在首節結束後36比27保持領先。

次節尼克持續猛攻，替補上陣的麥克布萊德（Miles McBride）與佩恩（Cameron Payne）聯手幫助球隊一度將領先優勢擴大至18分，節末布里吉斯（Mikal Bridges）投進壓哨外線後，尼克帶著71比51、20分領先進入中場休息。

易籃後第三節魔術隊失誤頻頻，賽後總計他們在15次失誤中丟掉了32分，節中的落後差距更是一度達到37分，即便第四節回神單節回打一輪31比15的攻勢也無功而返，終場紐約尼克就以121比106戰勝魔術，闖進NBA盃淘汰賽；而輸家魔術由於他們不是以37分以上的差距敗北，因此靠著勝分差的規則成功拿到NBA盃四強名額，也淘汰同樣以3勝1敗小組賽戰績的NBA衛冕冠軍波士頓塞爾提克。

唐斯（Karl-Anthony Towns）全場攻下23分15個籃板，成為紐約尼克隊史最快累積500分、250籃板的球員，布朗森（Jalen Brunson）貢獻21分，布里吉斯得19分，阿努諾比（OG Anunoby）和麥克布萊德（Miles McBride）各挹注18分，哈特則貢獻11分、13籃板、10助攻的大三元；魔術方面以華格納的30分為全場最高。

關鍵字： NBA紐約尼克奧蘭多魔術唐斯哈特

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