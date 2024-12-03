因卡森斯重傷而夭折的超級強權　哈樂戴：面對他和戴維斯怎麼打

The 2018 Pelicans might go down as one of the biggest “what ifs” in the NBA:



Jrue: “What you gonna do when you see DeMarcus Cousins & Anthony Davis coming at you?”



PG: “Nothing.” pic.twitter.com/ChU3uaGWRk — Podcast P with Paul George (@PodcastPShow) December 2, 2024

記者游郁香／綜合報導

防守專家哈樂戴(Jrue Holiday)近日在頂尖搖擺人喬治(Paul George)的節目上，回顧在鵜鶘的時光，直言2017-18賽季的那支鵜鶘是他待過「最獨特」的球隊之一，前場有戴維斯(Anthony Davis)和正值巔峰的卡森斯(DeMarcus Cousins)，還有朗多(Rajon Rondo)，可惜這個團隊僅合作不到1年就分道揚鑣。

▲效力鵜鶘時期的卡森斯、戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

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現年34歲的「頂級大鎖」哈樂戴這4年分別幫助公鹿、塞爾提克奪冠，成了2冠後衛，他生涯有7季都待在紐奧良，至今仍難忘2017-18賽季的那支鵜鶘，他與兩位前場明星戴維斯、卡森斯還有籃球智商極高的的傳奇控衛朗多聯手，「如果我們當時能繼續合作，天哪，沒人能守住卡森斯，我們還有朗多。」

哈樂戴問喬治，「如果你是一名5號位球員，看到卡森斯和戴維斯一起朝你而來，你能怎麼辦？」喬治回答道，「什麼也做不了。」

▲效力鵜鶘時期的卡森斯、戴維斯。（圖／CFP）

「那是打得最輕鬆的籃球之一，因為卡森斯是個控球後衛，他是個7呎的控衛。當他生氣時，他能接管比賽。」哈樂戴繼續說道，「而我們看到戴維斯的表現，AD就是AD……朗多就是教練，那是我見過的最驚人的隊伍之一。」

當時卡森斯與戴維斯都處於巔峰狀態，戴維斯出色的防守能力和罕見的進攻多樣性完美「補充」了卡森斯的不足，使他們能夠一起打出流暢、輕鬆的籃球。

▲鵜鶘時期的朗多。（圖／達志影像／美聯社）

不幸的是，卡森斯在那個賽季遭逢阿基里斯腱重傷，生涯就此走向下坡，鵜鶘也因為他受重傷不願以頂薪續約他，最終他在2018年夏天轉投勇士。在「表弟」受傷之前，他在2017-18賽季出賽48場，場均能得25.2分、12.9籃板，戴維斯則繳出28.1分、11.1籃板，足見這對前場組合的威力。

戴維斯、卡森斯、朗多和哈樂戴一起打了42場比賽，鵜鶘贏得24勝，在失去「表弟」後，他們仍在季後賽首輪橫掃拓荒者。遺憾的是，這個核心團隊最終合作不到1年就分道揚鑣，成了「夭折」的超級強權。

▲哈樂戴替鵜鶘效力了7季。（圖／達志影像／美聯社）