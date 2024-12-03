運動雲

>

因卡森斯重傷而夭折的超級強權　哈樂戴：面對他和戴維斯怎麼打

記者游郁香／綜合報導

防守專家哈樂戴(Jrue Holiday)近日在頂尖搖擺人喬治(Paul George)的節目上，回顧在鵜鶘的時光，直言2017-18賽季的那支鵜鶘是他待過「最獨特」的球隊之一，前場有戴維斯(Anthony Davis)和正值巔峰的卡森斯(DeMarcus Cousins)，還有朗多(Rajon Rondo)，可惜這個團隊僅合作不到1年就分道揚鑣。

▲鵜鶘卡森斯、戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲效力鵜鶘時期的卡森斯、戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年34歲的「頂級大鎖」哈樂戴這4年分別幫助公鹿、塞爾提克奪冠，成了2冠後衛，他生涯有7季都待在紐奧良，至今仍難忘2017-18賽季的那支鵜鶘，他與兩位前場明星戴維斯、卡森斯還有籃球智商極高的的傳奇控衛朗多聯手，「如果我們當時能繼續合作，天哪，沒人能守住卡森斯，我們還有朗多。」

哈樂戴問喬治，「如果你是一名5號位球員，看到卡森斯和戴維斯一起朝你而來，你能怎麼辦？」喬治回答道，「什麼也做不了。」

紐奧良鵜鶘隊卡森斯DeMarcus Cousins與戴維斯Anthony Davis。（圖／CFP）

▲效力鵜鶘時期的卡森斯、戴維斯。（圖／CFP）

「那是打得最輕鬆的籃球之一，因為卡森斯是個控球後衛，他是個7呎的控衛。當他生氣時，他能接管比賽。」哈樂戴繼續說道，「而我們看到戴維斯的表現，AD就是AD……朗多就是教練，那是我見過的最驚人的隊伍之一。」

當時卡森斯與戴維斯都處於巔峰狀態，戴維斯出色的防守能力和罕見的進攻多樣性完美「補充」了卡森斯的不足，使他們能夠一起打出流暢、輕鬆的籃球。

▲鵜鶘朗多單場猛傳21助攻。（圖／達志影像／美聯社）

▲鵜鶘時期的朗多。（圖／達志影像／美聯社）

不幸的是，卡森斯在那個賽季遭逢阿基里斯腱重傷，生涯就此走向下坡，鵜鶘也因為他受重傷不願以頂薪續約他，最終他在2018年夏天轉投勇士。在「表弟」受傷之前，他在2017-18賽季出賽48場，場均能得25.2分、12.9籃板，戴維斯則繳出28.1分、11.1籃板，足見這對前場組合的威力。

戴維斯、卡森斯、朗多和哈樂戴一起打了42場比賽，鵜鶘贏得24勝，在失去「表弟」後，他們仍在季後賽首輪橫掃拓荒者。遺憾的是，這個核心團隊最終合作不到1年就分道揚鑣，成了「夭折」的超級強權。

▲騎士詹姆斯（lebron james）、鵜鶘哈樂戴（jrue holiday）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈樂戴替鵜鶘效力了7季。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA鵜鶘哈樂戴卡森斯表弟戴維斯朗多

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「承認台灣變強了！」日本游擊手源田壯亮12強敗北後吐心聲

「承認台灣變強了！」日本游擊手源田壯亮12強敗北後吐心聲

陳傑憲帶老婆走紅毯　時尚穿搭「不一樣帥氣」

陳傑憲帶老婆走紅毯　時尚穿搭「不一樣帥氣」

紅葉國小奪冠驚喜收到公務車　小球員嗨喊：想去富邦悍將

紅葉國小奪冠驚喜收到公務車　小球員嗨喊：想去富邦悍將

葉總領軍飛日本　味全龍安排陳冠偉等5投進修

葉總領軍飛日本　味全龍安排陳冠偉等5投進修

林昱珉感性發文「這一次沒有遺憾」　網喊：抗日韓英雄

林昱珉感性發文「這一次沒有遺憾」　網喊：抗日韓英雄

「江坤宇守三壘」被質疑背後真相曝光！中職副秘：這是場美麗誤會

「江坤宇守三壘」被質疑背後真相曝光！中職副秘：這是場美麗誤會

潘傑楷初入職棒月領僅5萬！　12強表現佳有望「衝破40萬月薪」

潘傑楷初入職棒月領僅5萬！　12強表現佳有望「衝破40萬月薪」

陳太太暴增！陳傑憲喊話：我已經結婚別有想像　珍惜身邊的人

陳太太暴增！陳傑憲喊話：我已經結婚別有想像　珍惜身邊的人

張奕抗日好投被注意到了！前東家歐力士監督：仍可在日職生存

張奕抗日好投被注意到了！前東家歐力士監督：仍可在日職生存

12強英雄凱旋有獎金！富邦悍將慷慨頒460萬　4人各獲百萬獎勵

12強英雄凱旋有獎金！富邦悍將慷慨頒460萬　4人各獲百萬獎勵

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

熱門新聞

「承認台灣變強了！」日本游擊手源田壯亮12強敗北後吐心聲

陳傑憲帶老婆走紅毯　時尚穿搭「不一樣帥氣」

紅葉國小奪冠驚喜收到公務車　小球員嗨喊：想去富邦悍將

葉總領軍飛日本　味全龍安排陳冠偉等5投進修

林昱珉感性發文「這一次沒有遺憾」　網喊：抗日韓英雄

「江坤宇守三壘」被質疑背後真相曝光！中職副秘：這是場美麗誤會

讀者回應

﻿

熱門新聞

1源田壯亮12強吐心聲：承認台灣變強

2陳傑憲帶老婆走紅毯　時尚不一樣帥氣

3紅葉奪冠驚喜收到公務車　小球員嗨翻

4葉總領軍飛日本　味全排陳冠偉等5投進修

5林昱珉感性發文「這一次沒有遺憾」　網喊：抗日韓英雄

最新新聞

1復出1場又傷　蔣淯安親曝傷勢狀況

2斑馬砲塔　溫班亞瑪近8戰場均31.1分

3因卡森斯重傷而夭折的超級強權

4湖人撿到大齡射手　別隊不選原因曝

5台式應援熱情喊不停　辰己：我喜歡台灣

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

陳傑憲自曝私下I人但工作變E人　餅總爆料：他其實是氣氛大師！

陳傑憲合體愛妻走紅毯　分享私下最浪漫2件事！

陳傑憲見「陳太太暴增！」　喊話：我已經結婚別有想像

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

美國3大賽首度輸台灣！　大聯盟百大新秀：非常心痛

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

劉家昌癌逝享壽83歲！4月曝憔悴病容　「最後PO文」訴：再唱〈我是中國人〉

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

小六兒在校園被警察帶走　家長心痛還原：是生輔組長要求的
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366