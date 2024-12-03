潘傑楷回台南清唱「安打」全場接唱　林安可談開轟想邀邰智源開球

▲林安可回娘家分享奪冠心情。（圖／截自ETtoday直播）

記者楊舒帆／台南報導

台灣英雄3日在台南進行大遊行後回到台南球場舉辦英雄見面會，由投手教練林岳平、首席教練兼捕手教練高志綱、台灣隊長陳傑憲，以及林安可、邱智呈、潘傑楷一同出席。

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「餅總」林岳平談到這次遊行時表示，台南的盛況比2020年拿下冠軍還要盛大，他感謝球迷熱情支持。高志綱則分享在12強賽期間，從對韓國到對日本的比賽中，看到年輕選手展現無畏無懼的拚勁，「從他們眼神就可以看到不一樣。」他強調，球迷的支持是選手、教練、後勤與行政團隊最大的力量。

回顧比賽精彩時刻，高志綱指出，雖然陳傑憲這位台灣隊長獲得最高討論度，但冠軍之路是靠團隊合作：「投手、捕手、守備、打擊、跑壘，很多畫面都會浮現，這些都是短時間內不會忘記的光榮時刻。」

林安可談到在東京巨蛋對日本開轟時說：「很開心能在東京巨蛋打出全壘打，更開心的是不用跳舞！」他表示這次比賽讓他增加信心，證明台灣選手能與國外一級選手競爭。提到熱身賽對捷克賽前，被邰智源拿摺扇拍一下就開轟的趣事，他笑說，「以後可以請他來開球。」

爆紅的潘傑楷分享，高張力比賽雖有龐大壓力，但很感謝球迷支持。現場他更即興清唱個人應援曲，唱出「安打」時，全場球迷立即接唱「全壘打～」，展現超高人氣。

邱智呈則謙虛表示，雖然出賽機會不多，但從各國好手身上學到高張力中保持平常心的重要性，「這是我還要繼續學習的地方。」