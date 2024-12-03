12強英雄凱旋有獎金！富邦悍將慷慨頒460萬　4人各獲百萬獎勵

▲悍將台灣英雄。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強棒球錦標賽中華隊首度奪冠，富邦悍將3日宣布，將頒發總額460萬元獎金給本次為國爭光的富邦成員，包括球員張奕、江國豪、戴培峰以及打擊教練高國輝各獲頒100萬元，防護員林家儀與訓練員高挺耀各30萬元。

連續兩屆代表台灣出戰12強的張奕，本次5場中繼出賽，投8局無失分，送出9次三振拿下3勝。在最受矚目的冠軍戰中，他投出3局完美中繼，凍結日本隊攻勢。被日媒譽為「萬能右腕」的江國豪，不只在預賽對美拿下歷史性勝投，對日本兩戰更繳出5.1局無失分的優質表現。捕手戴培峰在賽事中敲出4支安打，其中在台北大巨蛋對日本開轟的一擊，更是鼓舞球隊士氣。

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後勤團隊的貢獻同樣重要，包括協助選手調整的打擊教練高國輝，以及照料選手的防護員林家儀、訓練員高挺耀，都是中華隊順利奪金的重要推手。

富邦是國內主要支持體育的企業之一，自1993年起贊助「富邦公牛隊」，迄今已32年。球隊培育近百位球員進入職棒，另有百餘位校友投身基層棒球。富邦集團旗下子公司及基金會也長期關懷偏鄉棒球，包括台東紅葉國小、新竹五峰國小等球隊，提供公益棒球營、交通車、訓練用具、賽事經費及營養品等資助，並多次組團北上觀賞職棒賽事。

▲悍將台灣英雄。（圖／富邦悍將提供）