運動雲

>

12強英雄凱旋有獎金！富邦悍將慷慨頒460萬　4人各獲百萬獎勵

▲▼悍將台灣英雄。（圖／富邦悍將提供）

▲悍將台灣英雄。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強棒球錦標賽中華隊首度奪冠，富邦悍將3日宣布，將頒發總額460萬元獎金給本次為國爭光的富邦成員，包括球員張奕、江國豪、戴培峰以及打擊教練高國輝各獲頒100萬元，防護員林家儀與訓練員高挺耀各30萬元。

連續兩屆代表台灣出戰12強的張奕，本次5場中繼出賽，投8局無失分，送出9次三振拿下3勝。在最受矚目的冠軍戰中，他投出3局完美中繼，凍結日本隊攻勢。被日媒譽為「萬能右腕」的江國豪，不只在預賽對美拿下歷史性勝投，對日本兩戰更繳出5.1局無失分的優質表現。捕手戴培峰在賽事中敲出4支安打，其中在台北大巨蛋對日本開轟的一擊，更是鼓舞球隊士氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後勤團隊的貢獻同樣重要，包括協助選手調整的打擊教練高國輝，以及照料選手的防護員林家儀、訓練員高挺耀，都是中華隊順利奪金的重要推手。

富邦是國內主要支持體育的企業之一，自1993年起贊助「富邦公牛隊」，迄今已32年。球隊培育近百位球員進入職棒，另有百餘位校友投身基層棒球。富邦集團旗下子公司及基金會也長期關懷偏鄉棒球，包括台東紅葉國小、新竹五峰國小等球隊，提供公益棒球營、交通車、訓練用具、賽事經費及營養品等資助，並多次組團北上觀賞職棒賽事。

▲▼悍將台灣英雄。（圖／富邦悍將提供）

▲悍將台灣英雄。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 棒球12強冠軍獎金富邦

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「承認台灣變強了！」日本游擊手源田壯亮12強敗北後吐心聲

「承認台灣變強了！」日本游擊手源田壯亮12強敗北後吐心聲

陳傑憲帶老婆走紅毯　時尚穿搭「不一樣帥氣」

陳傑憲帶老婆走紅毯　時尚穿搭「不一樣帥氣」

紅葉國小奪冠驚喜收到公務車　小球員嗨喊：想去富邦悍將

紅葉國小奪冠驚喜收到公務車　小球員嗨喊：想去富邦悍將

葉總領軍飛日本　味全龍安排陳冠偉等5投進修

葉總領軍飛日本　味全龍安排陳冠偉等5投進修

「江坤宇守三壘」被質疑背後真相曝光！中職副秘：這是場美麗誤會

「江坤宇守三壘」被質疑背後真相曝光！中職副秘：這是場美麗誤會

潘傑楷初入職棒月領僅5萬！　12強表現佳有望「衝破40萬月薪」

潘傑楷初入職棒月領僅5萬！　12強表現佳有望「衝破40萬月薪」

張奕抗日好投被注意到了！前東家歐力士監督：仍可在日職生存

張奕抗日好投被注意到了！前東家歐力士監督：仍可在日職生存

「水貨狀元」看不下去　怒嗆布朗尼：只因為他是詹皇兒子

「水貨狀元」看不下去　怒嗆布朗尼：只因為他是詹皇兒子

留在富邦「不上不下」　25歲蘇煒智任意引退：換條路試試看

留在富邦「不上不下」　25歲蘇煒智任意引退：換條路試試看

湖人有望重聚「冠軍成員」庫茲馬　延攬立陶宛長人交易籌碼曝

湖人有望重聚「冠軍成員」庫茲馬　延攬立陶宛長人交易籌碼曝

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

熱門新聞

「承認台灣變強了！」日本游擊手源田壯亮12強敗北後吐心聲

陳傑憲帶老婆走紅毯　時尚穿搭「不一樣帥氣」

紅葉國小奪冠驚喜收到公務車　小球員嗨喊：想去富邦悍將

葉總領軍飛日本　味全龍安排陳冠偉等5投進修

「江坤宇守三壘」被質疑背後真相曝光！中職副秘：這是場美麗誤會

潘傑楷初入職棒月領僅5萬！　12強表現佳有望「衝破40萬月薪」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1源田壯亮12強吐心聲：承認台灣變強

2陳傑憲帶老婆走紅毯　時尚不一樣帥氣

3紅葉奪冠驚喜收到公務車　小球員嗨翻

4葉總領軍飛日本　味全排陳冠偉等5投進修

5「江坤宇三壘」被質疑背後真相曝光

最新新聞

1陳太太暴增！陳傑憲：別有想像

2麟洋配年終賽最後一舞　對手讚威脅性

312強英雄凱旋有獎金！富邦悍將慷慨頒460萬　4人各獲百萬獎勵

4普里查德板凳砍25分媲美「小刺客」

5鈴木一朗、上原浩治日本名人堂候補

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#辰己涼介 老婆大跳《台灣尚勇》　網友朝聖直呼被圈粉：歡迎來台交流

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

林家正燦笑拔走東蛋壘包！　與吉力吉撈成「盜壘2人組」

台灣投手超強宰制12強！　林岳平受訪解密：這有點玄...

美國3大賽首度輸台灣！　大聯盟百大新秀：非常心痛

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

台中警察進入學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

【泰格與雪兒】憑實力單身
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366