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普里查德板凳砍25分媲美「小刺客」　塞爾提克撲滅熱火9戰8勝

▲普里查德（Payton Pritchard）。（圖／路透）

▲普里查德（Payton Pritchard）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

波士頓塞爾提克今（3日）主場交手邁阿密熱火，本戰綠衫軍外線火力爆發，單場投進19記外線展現優異手感，主將布朗（Jaylen Brown）與普理查德（Payton Pritchard）合力轟下54分，最終塞爾提克就以108比89撲滅熱火，豪奪近9場比賽的第8勝。

開賽熱火多點開花連拿7分，但隨後塞爾提克打出一波15比2的犀利反擊予以回應，其中以科內特（Luke Kornet）3投3中攻進6分尤為亮眼，首節綠衫軍28比25領先。次節塞爾提克火力依舊，防守端表現也持續提升，布朗和普理查德上半場各拿16分，率隊中場休息前取得60比45的大幅領先。

易籃後，第三節熱火在海史密斯（Haywood Highsmith）飆進外線後一度將落後分差縮小至個位數，無奈好景不常，暫停回來後的塞爾提克再將領先優勢拉開至20分以上，最終熱火無法扭轉頹勢，由塞爾提克在主場輕鬆以108比89贏球，賞給熱火2連敗的同時也喜迎球隊近9場比賽中的第8勝。

布朗轟下全場最高的29分；普理查德挹注5記三分攻進25分，他連續4場替補得分都破20分，成為本賽季第一位達成此紀錄的球員，同時他也是隊史自2015年「小刺客」湯瑪斯（Isaiah Thomas）之後的第一人；懷特（Derrick White）19分、坦圖（Jayson Tatum）18分、11籃板。

熱火方面以希洛（Tyler Herro）和小賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）的19分最高；阿德巴約（Bam Adebayo）15分、8籃板、5助攻；海史密斯10分。

關鍵字： NBA塞爾提克熱火

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