詹皇菜鳥季後最大低潮！三分19投0中　美球評「殘酷預言」

▲湖人天王詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

月底就要滿40歲的天王詹姆斯(LeBron James)，今(3)日「背靠背」作客灰狼，依舊沒找回外線準星，三分19投0中，整場16投也僅4中，已經連6場投籃命中率低於45%，這是他生涯第3度陷入如此低潮，前2次都發生在菜鳥季，前NBA球員柏金斯(Kendrick Perkins)賽後發表了一個「殘酷預言」。

湖人連2天客場作戰，今日在明尼蘇達主場次節就被拉開分差，上半場結束陷入12分落後，下半場無力扭轉頹勢，還只得到36分，終場以80比109慘敗，戰績12勝9敗跌到西區第8。

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天王詹姆斯這一戰狀態十分掙扎，整場16投4中，命中率暴跌到25%，三分則是4投0中，僅繳出10分、8籃板和4助攻，出現多達6次失誤，他已經連4戰沒能命中任何一記三分，三分19投0中，且他近6場投籃命中率都低於45%，在他長達22年的生涯中，過往只發生過2次，且都是在他菜鳥季時。

談到自己不理想的近況時，詹姆斯說，「只是節奏問題，最近幾場比賽感覺節奏有些不對。」他表示將會努力訓練來擺脫低迷的投籃狀態。

至於湖人這一戰慘敗給灰狼，詹姆斯認為是團隊太過專注於防守，「這對我們的進攻造成了影響，讓進攻變成次要了。」他的搭檔戴維斯(Anthony Davis)也有類似看法，「我認為這不是他們(灰狼)特別在防守上做了什麼，我們只是進攻表現得很糟糕。」

在NBA屹立超過20年的詹姆斯，是否開始走下坡？引起熱議，轉任球評的前NBA球員柏金斯發表了一個「殘酷預言」，「一輛運行良好的汽車在行駛達到10萬英里後可能會開始出現問題。40歲可能就是他(詹姆斯)的10萬英里，至少我祖父的Oldsmobile(美國汽車品牌)在停止運行時，他是這麼告訴我的。」