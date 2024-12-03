湖人有望重聚「冠軍成員」庫茲馬　延攬立陶宛長人交易籌碼曝

▲巫師庫茲馬。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

湖人可能在季中啟動交易，《HoopsHype》記者斯克托(Michael Scotto)披露，紫金軍團是密切關注巫師主力得分手庫茲馬(Kyle Kuzma)的隊伍之一，這位29歲前鋒正處於巔峰期，攻守能力出色，身上的合約價碼合理，過去2季就是相當搶手的補強人選；斯克托也曝光，洛城網羅長人瓦倫修納斯(Jonas Valanciunas)的可能籌碼。

庫茲馬是2017年首輪新秀，生涯前4季都披紫金戰袍，2020年在泡泡園區幫助湖人贏得隊史第17冠，2021年被交易到華盛頓換取前MVP衛斯布魯克(Russell Westbrook)，他在2023-24賽季前，與巫師簽下4年9000萬美元的合約，這份合約的特別之處在於年薪是「逐年遞減」。

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▲效力湖人時期的庫茲馬。（圖／達志影像／美聯社）

《HoopsHype》記者斯克托指出，庫茲馬身為一名能攻又能守的前鋒，在華盛頓被視為球隊領袖之一，「他在幫助巫師保持競爭力的同時，也幫助其他年輕球員發展。」庫茲馬被聯盟多隊視為補強人選，「因為他的球技和在未來兩年內逐漸下降的薪資，且他正處於巔峰，其他球隊高層也認為他不適合華盛頓年輕核心的長期計劃。」

根據斯克托的消息，獨行俠上季差點就得到庫茲馬，之後轉而網羅華盛頓(PJ Washington)和加福德(Daniel Gafford)；溜馬也對庫茲馬感興趣，但最終簽下「前龍王」西亞卡姆(Pascal Siakam)，而國王過去2季也持續關注這位29歲前鋒。

▲巫師庫茲馬。（圖／CFP）

斯克托表示，其他關注庫茲馬的隊伍包括公鹿、勇士、湖人、熱火和騎士，其中湖人是庫茲馬的前東家。洛城媒體《LakersDaily》分析，庫茲馬在側翼的得分能力能幫助湖人與西區強敵競爭，「如果他們認為他比八村壘，范德比爾特(Jarred Vanderbilt)或球隊其他側翼選項更有升級空間，那麼嘗試達成交易可能是值得的。」

庫茲馬上季場均22.2分創下生涯新高，他所效力的巫師正在重建，至今僅取得2勝16敗，全聯盟最差的戰績，若湖人有意啟動交易，華盛頓可能會希望從洛城手上得到年輕的潛力球員或選秀權。

除了考慮與庫茲馬重聚，湖人也在尋求補強禁區，巫師陣中的立陶宛長人瓦倫修納斯一直在他們的雷達上，斯克托推估，洛城可能會以後衛文森(Gabe Vincent)和次輪籤來網羅這位32歲資深中鋒。

▲巫師長人瓦倫修納斯。（圖／達志影像／美聯社）