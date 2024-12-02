國家隊隊友「激烈爭球」驚動保全　NBA惡棍談笑著收場：友好對抗

SGA and dillon brooks (teammates on canadian national team) laughing in each other’s faces while fighting over the loose ball is incredible pic.twitter.com/dSmaiaiXCP — Molly Morrison (@mollyhannahm) December 2, 2024

記者游郁香／綜合報導

NBA西區前兩名強權雷霆與火箭今(2)日正面交鋒，來自加拿大的雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)以及火箭「惡棍」布魯克斯(Dillon Brooks)，在終場前50.5秒激烈爭球，兩人糾纏在一起，雙方隊友都趕來助陣，甚至驚動了球場保全，最後卻是「笑著收場」，結局令人意外。

▲火箭惡棍布魯克斯（持球）與雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（2號）激烈爭球。（圖／達志影像／美聯社，下同）

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這一場西區前兩強的對決，直到最後時刻才分出勝負，火箭主控范弗利特(Fred VanVleet)最後3分鐘連砍了3顆三分球，一舉將比數超前為113比110，不過雷霆靠著華萊士(Cason Wallace)終場前1分04秒回敬一記外線，追到了113平。

決勝的關鍵時刻，火箭「惡棍」布魯克斯與雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大在禁區激烈爭球，布魯克斯死命抓著球不放，雙方一路糾纏拉扯到場邊，雙方隊友都趕來助威，甚至驚動球場保全，眼看就要釀成大場面，但仔細看布魯克斯與吉爾吉斯-亞歷山大臉上竟都掛著笑容，連主播和球評都看傻，直呼不可思議。

緊張的氛圍一瞬間被化解，最後雙方重新跳球，由火箭主控范弗利特取得球權，布魯克斯在終場前33.1秒命中關鍵的急停跳投，加上范弗利特把握住最後4罰，休士頓終場就以119比116 驚險將勝利留在主場。

賽後談到與加拿大隊友吉爾吉斯-亞歷山大爭球，此役攻下16分、7籃板和3助攻的布魯克斯表示，「那只是一次友好的對抗。這可以追溯到訓練營——在加拿大國家隊——肯定是這樣。」

吉爾吉斯-亞歷山大這一戰則貢獻32分、8籃板和5助攻，另有2抄截，不過火箭後場招牌范弗利特手感更燙，飆出個人本季新高38分，三分球9投5中，幫助休士頓拉出3連勝，豪取近6場第5勝，同時終結雷霆的4連勝，火箭目前以15勝6敗緊追在15勝5敗的雷霆之後。