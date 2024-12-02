真的惡名昭彰了！　館長自爆做球版「2大企業秒切割」

▲館長自爆簽賭做球版，還聲稱當年開球收了中信球團50萬元。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



記者張靖榕／綜合報導

館長陳之漢近日在直播中自爆做過「球版」並參與地下簽賭，引發社會抨擊。台北地檢署已將館長列為賭博罪被告，相關企業如中信兄弟球團和泰山企業也紛紛發表聲明，與其切割Ｍ事件曝光後，網友調侃館長的品牌名稱「惡名昭彰」，表示這次「真的是惡名昭彰了」。

館長自曝曾涉地下簽賭後，有球迷挖出他於2019年受邀為中信兄弟球隊開球的事件。館長聲稱當時收到酬勞50萬元，引發外界質疑。中信兄弟球團迅速發表聲明，澄清該活動是透過廣告代理商引介，與贊助商合作的年度案，「其中，年度贊助權益包含企業日開球權利。」球團強調，將針對此事件進行內部檢討，審視未來合作，以避免對社會再造成困擾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

同年合作的贊助商泰山企業也發表聲明，表示2023年下半年已更換經營團隊，對過往決策不知情。作為品牌經營者，對於此次事件對棒球愛好者造成的困擾與不悅，表達遺憾，並承諾未來將更嚴謹審視所有合作與活動安排。

館長的言論引發社會強烈反應。民進黨台北市議員簡舒培、陳賢蔚等人按鈴告發，要求檢方調查。台北地檢署已火速分案，將館長列為賭博罪被告，由重大案件專組偵辦，可能傳喚其到案說明。