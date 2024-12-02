對泰源有感情！呂學興從世界冠軍教頭到校長創首例　憶當年張育成

▲泰源國中教練王國慶（左）與校長呂學興（右）。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台東報導

「對泰源這塊土地有感情了！」台東縣泰源國中孕育出不少職棒球星，現任校長呂學興2002年至2009年擔任教練，在2009年帶隊拿下小馬聯盟世界冠軍後離開。直到前年再回來泰源國中，這次的職務是校長，是青少棒層級首例，而且成為全台同時擁有世界冠軍教頭與校長頭銜的第一人。

從教練到校長，呂學興坦言初派任校長時先在瑞源國中任職，看到泰源國中有缺額就趕快回來，「跟王國慶教練一起奮鬥8年，不只成績不錯，還培養出很多職棒球員，對這塊土地真的有特別的感情。」

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談到過去培養的選手，包含余德龍、蘇緯達、王躍霖、羅華韋、張進德、張承駿、林知譽、森榮鴻、張育成、楊家祥、朱承洋等都達到職棒層級。呂學興指出，能在職棒發展的球員，在求學時期都相當自律，「頑皮的很難走到職棒，選手除了天賦之外，自律最重要，畢竟是靠身體吃飯。」

呂學興2009年擔任中華隊總教練出征小馬聯盟世界賽並拿下世界冠軍，以台東縣聯隊代表，陣中的張育成、蘇智傑、朱承洋、森榮鴻、賴達官陸續都打進職棒。其中張育成發展最好，當時是他人生首次踏上美國的土地，是大聯盟夢想萌芽階段。不過呂學興回憶，2009年畢業的張育成當時體型較小，是技巧型打者，「跟哥哥比起來算是內向，沒有那麼活潑，但對自己很嚴格，打不好會很自責，輸球會哭。」

呂學興的好搭擋王國慶教練以嚴格出名，最強調品行與態度，過去學生都最難忘他拖輪胎特訓，也很感念他時時提醒待人處事的道理。不過近年來年輕教練加入，他笑稱自己「走氣質路線」。呂學興則說：「畢竟以前練球，王教練一個人要負責全隊，不兇不行。」儘管中斷合作一段時間，再度合體默契依舊，他們笑稱彼此生活作息不同，一位是早餐教練、一位是便當教練，照顧好所有球員的三餐溫飽。

呂學興透露，自己是體育系專長但並非棒球，很多棒球知識都是跟王教練學習。從教練、組長到主任，最後擔任校長，呂學興感受到責任加重，「可以跟一群老師做想做的事，帶領一個團隊，有更多決定權。」

對於12強奪冠，呂學興認為能為全國棒球帶來希望，「台灣也有辦法在國際一級賽事陸續擊敗強隊，給基層帶來目標和希望。」他表示，近年棒球發展越來越完善，從技術、運動科學到心理輔導都有進步，「以前只強調技術，現在連心理層面都很重要。」

泰源國中目前與國立體育大學合作，每年暑假都有營隊教授核心訓練、伸展放鬆，也著手進行心理師合作計畫。呂學興提到，訓練科學化後更有效率，「以前花一小時的訓練，現在半小時就能達到效果。」營養補給也較過去充足，除了三餐，還有鈣片、維生素等營養品及宵夜補充，「現在的環境比起學長時期，已進步很多。」