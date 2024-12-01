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中信12強國手曾頌恩、岳東華到場觀戰　特攻下半場遭戰神逆轉

▲▼中信特攻克力斯、余維豪；中信兄弟曾頌恩、岳東華。（圖／中信特攻提供）

▲中信兄弟12強國手曾頌恩、岳東華。（圖／中信特攻提供）

記者游郁香／綜合報導

新北中信特攻今日（1日）在主場新莊體育館迎戰台北台新戰神，中信12強賽國手曾頌恩、岳東華受邀擔任開球嘉賓，賽前與啦啦隊一起大秀舞技，比較可惜的是，特攻此戰下半場體力與專注度都下滑，沒能在「世界冠軍」的加持下取勝，以76比85敗下陣來。

▲▼中信特攻克力斯、余維豪；中信兄弟曾頌恩、岳東華。（圖／中信特攻提供）

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▲▼中信兄弟12強國手曾頌恩、岳東華。（圖／中信特攻提供）

▲▼中信特攻克力斯、余維豪；中信兄弟曾頌恩、岳東華。（圖／中信特攻提供）

特攻今日以克力斯（Kristijan Krajina）、銳尼（Raynere Thornton）、謝亞軒、黃泓瀚及余維豪作為先發陣容，首節靠著謝亞軒及銳尼各拿6分，單節以16比14領先戰神。第2節，特攻團隊8位成員有得分貢獻，其中新秀余維豪此節投進三分外線，為個人在TPBL的首得分，中場特攻以39比38，1分之差領先戰神。

易籃後，第3節銳尼再貢獻2顆三分球，加上克力斯及曾文鼎也有命中三分外線，兩軍戰況膠著，特攻以59比61，兩分之差緊追在後。關鍵決勝節，克力斯展現「拋投大師」本色，單節獨攬9分，余維豪也有一次積極抄截上籃，展現拚勁，可惜最終仍不敵戰神團隊單節5顆三分彈攻擊，終場以76比85不敵戰神。

▲▼中信特攻克力斯、余維豪；中信兄弟曾頌恩、岳東華。（圖／中信特攻提供）

▲中信特攻余維豪。（圖／中信特攻提供）

總教練李逸驊表示，團隊上半場整體防守節奏抓得很好，但下半場戰神兩名洋將造成重傷害，「我們在下半場的體力及專注力，也是需要再加強的地方。」但這也不完全是壞事，李逸驊認為謝亞軒的手感有慢慢回來，余維豪在場上也找到自己的感覺，替補的部分也進步蠻多，對於長期而言，反倒是好的事情。

今日克力斯獨攬21分為特攻最高得分，另抓下6籃板、3助攻、1抄截、2阻攻；銳尼也貢獻19分、13籃板、1助攻、2抄截；特攻本土最高得分則是謝亞軒拿下10分、5助攻、2抄截；余維豪也有7分、2抄截表現。

▲▼中信特攻克力斯、余維豪；中信兄弟曾頌恩、岳東華。（圖／中信特攻提供）

▲中信特攻克力斯。（圖／中信特攻提供）

謝亞軒賽後也分享近況，「自己的狀況調整得沒有那麼好，還是很謝謝教練團給我很多機會，給我很多時間在場上發揮。團隊目前可能在磨合的狀態上沒有那麼好，希望大家能再更用心一點，在練習時有更多的溝通，去找到彼此的默契。」

新北中信特攻目前戰績3勝4敗，暫居聯盟第4，下一場賽事將於12/7(六)前進桃園巨蛋展開客場之旅，踢館台啤永豐雲豹。

關鍵字： TPBL新北中信特攻12強棒球中信兄弟曾頌恩岳東華

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