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威勝砍追平三分、蘇文儒首締雙十　海神延長賽轟退雲豹

▲▼高雄全家海神威勝、蘇文儒。（圖／高雄全家海神提供）

▲高雄全家海神蘇文儒。（圖／高雄全家海神提供）

記者游郁香／綜合報導

休兵將近3周，高雄全家海神職業籃球隊1日作客桃園台啤永豐雲豹隊，海神花光14分領先，第4節遭反超，正規賽結束倒數4秒，威勝飆進底線關鍵追平3分彈，延長賽于煥亞、威勝3記三分球，以17比5攻勢穩住勝局，終場106比94驚險奪勝。

海神隊上半場取得9分領先，易籃後持續擴大比分差至14分，但第4節遭雲豹回擊反超，所幸威勝倒數4秒底線飆進追平三分彈，0.68秒海神最後一波攻勢未果，雙方進入長賽。

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延長賽于煥亞貢獻6分都來自外線，威勝、摩爾斯各貢獻5分，率隊迎向勝利。值得一提的是，先發的蘇文儒此戰攻守俱佳，生涯首度締造雙十。

防守拚勁十足，職業生涯邁入第4季的蘇文儒，本季起獲教頭重用，連續第2場先發，今(1)日攻下13分、12籃板，其中7顆進攻籃板，外帶6助攻，另有一次抄截的全面表現。

▲▼高雄全家海神威勝、蘇文儒。（圖／高雄全家海神提供）

▲高雄全家海神威勝。（圖／高雄全家海神提供）

「大家都跟我說我快要雙十了，但我就是一個球一個球來，把比賽拿下來最重要。」蘇文儒第4節切入扭傷腳踝，仍堅持治療後再戰，展現贏球企圖心，「因為是小扭，所以還是想再上，繼續拚。」

總教練費雪表示，延長賽戰術執行成功，此外鋒線在籃板爭搶上展現拚勁，尤其是蘇文儒，「他今天繳出非常全面的數據，大家都很喜歡文儒，他平常練球就是這種拚勁，也直接地轉化成他臨場的好表現。」

飆進逼進延長賽的三分球，威勝感謝隊友，「我跟哥哥彼此有著激烈的良性競爭，先前只有他投進過像今天這樣的關鍵球，不過我今天終於投進後，相信下次有機會我也會投進的！這場比賽隊友的傳導，讓我都能在空檔接到球，也很開心有把握住。」 

關鍵字： TPBL高雄全家海神桃園台啤永豐雲豹威勝蘇文儒

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