12強啦啦隊小映賞紅葉美照登日媒　獲封「龍之美人」球迷讚好可愛

▲12強限定啦啦隊CT AMAZE成員小映賞紅葉美照登上日媒 。（圖／翻攝自IG／yingcih_7）

記者游郁香／綜合報導

台灣在世界12強棒球賽奪冠，不僅球員表現贏得對手尊重，12強限定啦啦隊CT AMAZE也在日本爆紅，來自味全龍的女神小映近日分享了自己在宮崎欣賞紅葉的美照，她一身雪白裝扮，綁著丸子頭對鏡頭微笑，還用日語寫下紅葉的花語，登上了日本媒體，日本網友被迷倒，「紅葉在哪裡？我只看到一個小仙女。」

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▲▼小映狂吸日本粉絲 。（圖／翻攝自IG／yingcih_7）

12強賽已經落幕1周，日本媒體與球迷依舊對台灣12強限定啦啦隊CT AMAZE念念不忘，日媒今(1)日特地報導，曾在日本推出寫真集的味全龍女神小映，近日在社群媒體上分享的賞紅葉美照，並以「龍之美人」來稱呼她。

照片中的小映一身雪白裝扮，背景則是滿滿的紅葉，「雖然這幾天下雨，但第一次在日本看到紅葉，一定要留個紀念。」她還用日文寫下紅葉的花語，「珍貴的回憶」。

日本球迷看到後紛紛湧入留言，「你學習了日本的文化，真了不起」、「在12強賽中成了小映的超級粉絲」、「紅葉在哪裡？我只看到一個小仙女」、「絕美的景色」、「果然很可愛」。

▲12強限定啦啦隊CT AMAZE成員小映賞紅葉美照登上日媒 。（圖／翻攝自IG／yingcih_7）