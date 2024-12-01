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揮別亞奧運陰霾！黃筱雯年終賽奪金　曝周天成外套是祕密武器

▲拳擊女將黃筱雯 。（圖／中華奧會提供）

▲拳擊女將黃筱雯 。（圖／中華奧會提供）

文／中央社

台灣女子拳擊好手黃筱雯在世界拳擊總會年終賽，順利拿下54公斤級金牌。賽後她搞笑透露，秘密武器就是羽球一哥周天成「加持」過的外套。

經歷過杭州亞運、巴黎奧運的失利，黃筱雯昨天深夜在世界拳擊總會（World Boxing, WB）年終總決賽的女子54公斤級金牌戰，以4比1力退蒙古女將奧雲策格（Yesugen Oyuntsetseg），重新證明自己的身手。

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黃筱雯在接受中央社記者訪問時表示，過去1年多來，經歷了亞運、奧運的失利，「這場年終賽金牌，對我意義很大也增添許多信心」，知道自己還是可以繼續拚戰，用自身優勢拿下勝利。

▲▼黃筱雯世界拳總年終賽摘金，擊敗蒙古女將。（圖／翻攝自YouTube／WORLD BOXING）

▲黃筱雯年終賽摘金。（圖／翻攝自YouTube／WORLD BOXING）

黃筱雯賽後開心提到，由於她的防護員是周天成物理治療師高敏珊的學妹，所以彼此都有認識，「出發前天哥（周天成）也送我一件外套替我祝福，希望我能順利完賽並且拿到好成績。」

黃筱雯強調，雖然賽前一週受了傷，「但這場決賽我就是放手一搏，也不去多想，吃了止痛藥就上場，並且按照教練的指示和戰術，把自己的優勢發揮出來，很開心我有做到這一點。」

黃筱雯透露，打完今年最後一場比賽後，應該會先休息一段時間，除了養傷也要重新擬定訓練課表，儘管明年沒有大型綜合運動會，但也為了單項錦標賽和其他國際賽事繼續努力。

▲周天成。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲周天成。（圖／資料照）

關鍵字： 拳擊羽球周天成黃筱雯

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