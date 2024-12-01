大谷翔平歡迎塞揚強投入隊組400億先發　美媒：誰能打敗道奇？

▲大谷翔平 。（圖／取自道奇粉專）

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍洛杉磯道奇今(1)日正式以5年1.82億美元(約59億台幣)簽下2屆塞揚獎得主史奈爾(Blake Snell)，將重啟「二刀流」的大谷翔平發文歡迎新隊友到來。道奇利用延遲支付來打造宇宙隊，先發4本柱的合約總價超過13億美元(約420億台幣)，前《ESPN》記者艾森(Rich Eisen)直言，「誰能打敗這樣的球隊？」

即將度過32歲生日的史奈爾，2018年為光芒隊取得21勝5敗、防禦率1.89，2023年替教士隊拿下14勝9敗、防禦率2.25，這兩年都贏得塞揚獎，他上季則披巨人戰袍取得5勝3敗、防禦率3.12，如今這位左投成為道奇的一員。

大谷翔平在個人社群媒體轉發史奈爾入隊的官方圖，由於圖上並沒有顯示背號，球迷熱議這位新加入的強投會穿幾號球衣，並直呼很期待看到道奇會「變多強」。

▲史奈爾轉戰道奇。（圖／達志影像／美聯社）

史奈爾現在加入大谷翔平、山本由伸和葛拉斯諾(Tyler Glasnow)的行列，成為先發4大支柱之一。這4人的合約總價超過13億美元(約420億台幣)，大谷去年簽下10年7億美元、山本由伸領的是12年3億2500萬美元，葛拉斯諾得到5年1億3650萬美元。

前《ESPN》記者艾森(Rich Eisen)在個人播客節目《Rich Eisen Show》指出，道奇不斷利用「延遲支付」來補強，成為「食物鏈頂端」的超級強權，「道奇已經比任何球隊都強大了，他們還得到了史奈爾。然而，他們還能投入更多資金，顯然他們非常富有。即便是洋基和大都會也不會像道奇這樣使用資金，這對大聯盟來說是個問題。」

艾森直言，「球員們可以住在南加州，爭取贏得世界大賽冠軍，得到足夠的薪水來規劃退休生活，誰能打敗這樣的球隊？」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）