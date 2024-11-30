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「訂珍奶還是奶茶？」王勝偉幽默談情蒐助12強奪冠

▲▼王勝偉。（圖／記者楊舒帆攝）

▲王勝偉。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台東報導

世界12強賽中華隊奪冠，王勝偉肯定學弟們的表現，情蒐團隊也協助不少。特別是彭政閔拿出A4情蒐資料與打者討論策略的畫面，被網友製作訂飲料哏圖，王勝偉幽默比喻，「要點珍奶、布丁奶茶？教練也給明確的指示。」

賽事期間王勝偉在家收看轉播，「我還特地把陽台窗戶打開，聽聽有沒有吶喊聲。」奪冠時他聽到社區外都在歡呼慶祝。「在這麼大的舞台要奪冠不是那麼簡單、想拿就拿的，要結合很多機運，賽制編排要打進去也不容易。」

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談到12強印象最深刻的一戰，王勝偉提到首戰對韓國，「第一戰最難打，開局能影響球隊士氣。他們不是只有贏，而是大贏，這對氣勢最關鍵。如果只贏一兩分，氣勢和自信度還沒這麼大。」

他稱讚球隊守備和投手實力，「幾個外野美技都減少失分，陳晨威他們接邊線球都很好，化解長打戰局就會改變。投手群控球位置和變化球角度都掌握得特別好，位置精準度是近年最好的。」

「不只是實力，還有數據幫助，」王勝偉表示情蒐團隊給予選手完善資料，讓他們思緒更清晰地去執行，「情蒐小組給整個團隊，要點珍奶、要點奶茶、布丁奶茶，還是要點什麼，教練也都給得很明確，無論是先發、板凳球員，串連性、選球、推進，都給很完善的料。「要感謝所有協助中華隊的成員，包含生活管理也是關鍵，讓球員能更投入每一場比賽。」

關鍵字： 中華隊王勝偉彭政閔奪冠12強賽

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