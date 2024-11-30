林智勝合體「金鏞」看台灣奪冠：贏日本就是爽，等了32年了！

▲陽耀勳、張志豪、林智勝、陳鏞基關懷盃合體。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台東報導

世界12強賽中華隊奪冠，林智勝透露與陳鏞基、胡金龍一起看冠軍戰，開玩笑地說，「沒有我們打才有機會拿冠軍。」不過他也肯定台灣棒球進步，與世界接軌，也喊出內心話，「贏日本很爽啊！要贏日本不簡單，已經32年了。」

「看球比打球還緊張，也希望可以拿冠軍！」林智勝從第一局看到最後一刻，見證台灣棒球史上重要一刻，「終於做到我們以前做不到的事情，真的很感動。」回憶奪冠瞬間是在餐廳與好友及一群球迷一起觀戰，他坦言，「內心有在尖叫，互相擊掌慶祝。」

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林智勝認為這次12強賽代表台灣棒球持續進步，「但這只是開端，不會是結束。」他也呼籲球迷，「真的要到場支持，不要只當一日中華隊球迷。這次有很多中職球員參賽，代表我們中華職棒跟國外職棒落差沒有很多，我們還有進步空間可以做得更好。」

講到這裡，林智勝先問記者說，「這樣會不會太謙虛？」隨後透露內心話，「要贏日本不簡單，32年了吧！」

「雖然國小、國中、U23可能都贏過日本，但成棒贏真的不簡單，」林智勝坦言32年來首勝日本的喜悅，「有記者問我日本隊怎麼樣？我說台灣贏就好了，對我們是很大幫助。」