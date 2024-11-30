運動雲

>

林智勝合體「金鏞」看台灣奪冠：贏日本就是爽，等了32年了！

▲▼陽耀勳、張志豪、林智勝、陳鏞基關懷盃合體。（圖／記者楊舒帆攝）

▲陽耀勳、張志豪、林智勝、陳鏞基關懷盃合體。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台東報導

世界12強賽中華隊奪冠，林智勝透露與陳鏞基、胡金龍一起看冠軍戰，開玩笑地說，「沒有我們打才有機會拿冠軍。」不過他也肯定台灣棒球進步，與世界接軌，也喊出內心話，「贏日本很爽啊！要贏日本不簡單，已經32年了。」

「看球比打球還緊張，也希望可以拿冠軍！」林智勝從第一局看到最後一刻，見證台灣棒球史上重要一刻，「終於做到我們以前做不到的事情，真的很感動。」回憶奪冠瞬間是在餐廳與好友及一群球迷一起觀戰，他坦言，「內心有在尖叫，互相擊掌慶祝。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林智勝認為這次12強賽代表台灣棒球持續進步，「但這只是開端，不會是結束。」他也呼籲球迷，「真的要到場支持，不要只當一日中華隊球迷。這次有很多中職球員參賽，代表我們中華職棒跟國外職棒落差沒有很多，我們還有進步空間可以做得更好。」

講到這裡，林智勝先問記者說，「這樣會不會太謙虛？」隨後透露內心話，「要贏日本不簡單，32年了吧！」

「雖然國小、國中、U23可能都贏過日本，但成棒贏真的不簡單，」林智勝坦言32年來首勝日本的喜悅，「有記者問我日本隊怎麼樣？我說台灣贏就好了，對我們是很大幫助。」

關鍵字： 台灣棒球林智勝世界12強賽冠軍日本

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

張奕曾經將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣住

張奕曾經將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣住

U12奪冠爽嗑和牛！辜仲諒問「日本跟韓國誰強？」小將笑回4字

U12奪冠爽嗑和牛！辜仲諒問「日本跟韓國誰強？」小將笑回4字

陳傑憲淚曝曾與母親關係不佳　綺綺常唸1事助破冰

陳傑憲淚曝曾與母親關係不佳　綺綺常唸1事助破冰

林家正傷勢曝光！「需休養一段時間」　明年球季不受影響

林家正傷勢曝光！「需休養一段時間」　明年球季不受影響

館長自爆開球收50萬酬勞　中信兄弟：未支付任何費用

館長自爆開球收50萬酬勞　中信兄弟：未支付任何費用

快訊／又有NBA禁區猛將加盟台籃　羅賓森前進台北台新戰神

快訊／又有NBA禁區猛將加盟台籃　羅賓森前進台北台新戰神

U12台灣小將亞洲盃奪冠　辜仲諒宴請全隊嗑燒肉

U12台灣小將亞洲盃奪冠　辜仲諒宴請全隊嗑燒肉

12強冠軍情蒐幕後解密 「1打者蒐集80打席是基本」

12強冠軍情蒐幕後解密 「1打者蒐集80打席是基本」

陳鴻文放名單外經過內部討論　樂天通盤考量補強

陳鴻文放名單外經過內部討論　樂天通盤考量補強

陳傑憲揭「尋妻記」原因：是巧合　曝與老婆從宮廟開始認識

陳傑憲揭「尋妻記」原因：是巧合　曝與老婆從宮廟開始認識

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

熱門新聞

張奕曾經將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣住

U12奪冠爽嗑和牛！辜仲諒問「日本跟韓國誰強？」小將笑回4字

陳傑憲淚曝曾與母親關係不佳　綺綺常唸1事助破冰

林家正傷勢曝光！「需休養一段時間」　明年球季不受影響

館長自爆開球收50萬酬勞　中信兄弟：未支付任何費用

快訊／又有NBA禁區猛將加盟台籃　羅賓森前進台北台新戰神

讀者回應

﻿

熱門新聞

1張奕曾將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣

2辜仲諒問日本跟韓國誰強？U12小將笑回4字

3陳傑憲曝曾與母關係不佳　綺綺助破冰

4林家正傷勢曝光！「需休養一段時間」　明年球季不受影響

5館長開球50萬　兄弟：未支付費用

最新新聞

1沖繩監督：台灣棒球越來越強

2TPBL職籃：莊瑞雄會長任內沒碰球版、運彩

3千秋幸士臣「馬力歐跳」驚艷全場

4飆風玫瑰羅斯　來台機率飆升至5成

5留60人！王勝偉更珍惜舞台拚冠軍

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

陳傑憲手抓MVP狂喊「我老婆咧?」台灣好男人超深情

江國豪寄手套到日本！　辰己涼介限動回：謝謝

莊昕諺光榮返鄉！澎湖機場爆滿　 啟蒙教練驕傲：抱腿哭變台灣之光

模仿林昱珉三振怒吼！　寒溪小將：動作太帥了

人資看履歷竟只用8秒？　他指重點：第一眼看這裡

合唱團安可曲唱《台灣尚勇》　熱血爆棚引網讚：看哭正常嗎

張立東接機中華隊被問「來接籃籃？」　陳傑憲一見他「秒送上擁抱」超羨慕！

超幸福！老公開車接下班　兒奶音搶喊：媽媽辛苦了

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366