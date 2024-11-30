U12奪冠爽嗑和牛！辜仲諒問「日本跟韓國誰強？」小將笑回4字

▲U12亞洲盃冠軍戰中華隊以5比1擊敗韓國隊奪冠 。（圖／中華棒協提供）

記者閔文昱／綜合報導

中華隊奪下本屆世界12強冠軍後，U12小將在亞洲盃少棒賽29日也傳來好消息，冠軍戰中華隊以5比1擊敗韓國隊奪冠，成為今年中華隊第3座取得的棒球國際賽冠軍。為此，中華棒協理事長辜仲諒也親自赴日，以和牛大餐犒賞全隊，席間辜仲諒詢問小將們「日本跟韓國誰比較強」時？小球員出乎意料的答案也讓現場瞬間充滿歡笑聲。

中華隊預賽曾以0比1不敵韓國，冠軍戰反敗為勝甜蜜復仇，其中黃力垣冠軍戰銜命先發，主投6局好投封鎖韓國隊，僅被敲4安打、失1分，奪5次三振。談到此次奪冠關鍵，總教練章子健表示，「15位球員各有專長，一起分工合作。而且求勝企圖心有特別展現出來，尤其是預賽敗給韓國之後，更加感受到他們的企圖心」。

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▲辜仲諒宴請U12中華隊燒肉 。（圖／中華棒協提供）

剛好12強中華隊奪冠不久，U12中華隊也在日本奪冠，章子健透露，辜董特別宴請全隊吃燒肉慶祝奪冠。對此，辜仲諒透露，原本擔心台灣球員無法像日韓球員一樣適應寒冷天氣，但中華隊在短時間內成功適應，並在比賽開始後迅速取得5分的領先，讓對手無法有所準備，運動家精神令人敬佩。

有趣的是，席間辜仲諒問球員們覺得日本還是韓國比較強？球員們一致回答「台灣最強」，自信回答頓時笑翻眾人。事實上，今年台灣在國際賽事中屢獲佳績，包括9月的亞洲青棒錦標賽與世界12強賽，皆擊敗日本奪冠，不僅證明了台灣棒球的實力，也為台灣棒球的未來帶來了無限可能。