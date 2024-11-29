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「原名在世界發光」 王勝偉：感謝吉力吉撈展現原民特色

▲▼林智勝、王勝偉出席座談會。（圖／原棒協提供）

▲▼林智勝、王勝偉出席座談會。（圖／原棒協提供）

▲▼林智勝、王勝偉出席座談會。（圖／原棒協提供）

記者楊舒帆／台東報導

關懷盃棒球邀請賽29日開打，富邦悍將王勝偉剛接任林智勝原棒協理事長的職位，也很認同中華隊吉力吉撈·鞏冠在12強對原名念法的堅持，讓全世界認識原住民，也期待其他球員都能有自信的展現自己。

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吉力吉撈·鞏冠的原名是排灣語Giljegiljaw Kungkuan，部分日媒一開始使用漢字的平假名拼音，但經過修正後，都改成較為接近排灣語發音的拼音，讓吉力吉撈・鞏冠相當感謝。

王勝偉表示，「很感謝他很大膽地展現身份，也展現原住民特色，讓原住民被世界看見，一個比賽的榮耀不會是只有球員，是後勤與國家一起努力。希望更多小朋友，無論是什麼樣的身份，都願意且有自信的展現自己。」

其實原棒協前任理事長林智勝（Ngayaw Ake'）、現任理事長王勝偉（Haro Ngayaw），除了漢名外，在中職聯盟登錄名也同步登錄原名。

關懷盃首日在史前博物館舉辦「原夢三十‧榮耀時刻:紀錄片放映座談會」，鄭幸生（原棒協創會會員，前中職三商虎隊球員）、林智勝（原棒協前任理事長，中職全壘打紀錄保持者）、王勝偉（原棒協現任理事長，中職富邦悍將球員）出席，回顧原棒協30年的歷史，今年關懷盃已經來到第31屆。

談到接任理事長一職的關鍵，王勝偉表示，「有跟（林）智勝討論過，過程中我釋出我的意願與想法，經過這兩年溝通後接任，是有長時間的規劃。擔任理事長責任增加很多，想的事情較為全面，整個協會的發展方向。」

至於原住民球員目前所面臨的問題，王勝偉回應，「偏鄉地區的小朋友希望能受到更多國家的照顧，資源較少，棒球隊到市區需要花費人力與經費，讓他們參與比賽都會有幫助。少子化的問題顯現，人數越來越少，留住人才越來越困難，這也是長期規劃，專業人士投入也很重要，教練三級整合。」

關鍵字： 棒球原住民關懷盃林智勝王勝偉

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