運動雲

>

12強奪冠後蔡其昌盼推國家隊「常態化」　增加奇蹟發生機率

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍，中央第一排著黑衣坐者為中職會場蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊贏得12強賽冠軍，中央第一排著黑衣坐者為中職會場蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

世界棒球12強賽台灣隊奪冠，身兼中華職業棒球大聯盟會長的民進黨立委蔡其昌，接受中央社專訪，希望未來國家隊總教練能夠常態化。他說，國家隊常態化就是增加勝利的機率，實力越強，奇蹟發生的機率就越高。

拿下世界冠軍後，蔡其昌沒有閒下來，不光是各方的邀訪，更重要的是精進計畫要從情蒐常態化進到下一個階段，也就是國家隊總教練的常態化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡其昌表示，日本在2011年決議將日本棒球代表隊常態化，並宣布了代表隊的新稱號「侍ジャパン」（Samurai Japan，台灣通稱「侍JAPAN」），並於2014年由日本野球機構（NPB）和日本棒協（BFJ）成立日本棒球公司（NPB Enterprise），公司化是常態化的形式之一，台灣要採何種方式，各方可以討論。

▲▼蔡其昌 聯訪 中華隊 黃巾之亂等 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡其昌盼推國家隊「常態化」。（圖／記者屠惠剛攝）

蔡其昌說，常態化講求「事權統一」、「長遠布局與規劃」，就算這次打敗日本，不會有人敢說下次日本一定會輸給台灣，日本如神一般的強大，依然存在，台灣要在國際賽繼續贏球，常態化是很好的方向，教練、球員需要養成，國家隊常態化將由常設的單位去維持國家隊的運作，不是比賽前才組成國家隊，常態化後的國家隊總教練，持續並隨時掌握選手的狀況及各項資訊，而不是中職會長換人就換一個總教練，隊型、風格跟著換。

蔡其昌透露去年經典賽後，他曾跟棒協理事長辜仲諒聊過此事，也和中職6個球團領隊溝通，大家都樂觀其成。目前第一階段，也就是情蒐，收到成效不差，可以往第2階段邁進，中職和棒協對於國家隊常態化是有共識。

不過，往前推進還有很多介面要去溝通處理。蔡其昌指出，國家隊常態化就是增加勝利的機率，實力越強，奇蹟發生的機率就越高，他的工作就是增加奇蹟發生的機率，準備越充足，勝率越高，奇蹟發生機率越高。比方對日本，過去對戰機率可能是37比（勝3場，輸7場），常態化後就有機提升到46比。

▲12強中華隊奪金返台，教練高志綱、曾豪駒出席英雄大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊總教練曾豪駒（右）、教練高志綱。（圖／記者林敬旻攝）

蔡其昌說，球賽的本質是人，有了情蒐的科學數據，要有人懂得解讀，有了數據，要有人執行戰術，球員的身體素質、觀念、技巧需要長時間的養成，國家隊的常態化可以做到這些，常態化就是架構棒球強國的基本功。

蔡其昌說，沒有人會想到台灣會是世界冠軍，但因為球是圓的。 蔡其昌表示，台灣隊這些孩子從小練球到現在，投了超過上萬顆球，站穩在職業球隊，實力、技術不會差到哪裡，日本整體實力是比台灣還強，但不要忘了國際賽只比1場。

▲▼中華隊在棒球12強賽奪下冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲中華隊在世界12強賽奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

他說，冠軍戰前，曾問投手江國豪，「日本有打過你的球嗎？」「你的防禦率是在中職經年累月累積來的數據」，如同日本球星大谷翔平，曾被捷克代表隊三振過，如果有100個打席，結果當然不一樣。 他認為，實力、臨場反應及國際賽只打1場，這3個要素道盡了此次12強的所有一切。

蔡其昌說，棒球是講究團結的運動，也是結果論的運動，更是失敗率高的運動，贏了就是神，輸了就是俗辣，「這一次，我們贏了。」

關鍵字： 12強棒球蔡其昌中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

江國豪寄手套到日本　辰己涼介IG限動「2字回應」

江國豪寄手套到日本　辰己涼介IG限動「2字回應」

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

陳傑憲揭「尋妻記」原因：是巧合　曝與老婆從宮廟開始認識

陳傑憲揭「尋妻記」原因：是巧合　曝與老婆從宮廟開始認識

不只吉力吉撈！林家正惦惦吃三碗公　融入受訪背景「默默盜壘」

不只吉力吉撈！林家正惦惦吃三碗公　融入受訪背景「默默盜壘」

陳傑憲經紀人爆：美日職都有興趣挖角　本人態度曝光

陳傑憲經紀人爆：美日職都有興趣挖角　本人態度曝光

敲碗「經典賽徵召」2台美混血MLB球員　蔡其昌5字回應

敲碗「經典賽徵召」2台美混血MLB球員　蔡其昌5字回應

彭政閔經歷「黑象風波」當年1段話　現在看超感動

彭政閔經歷「黑象風波」當年1段話　現在看超感動

WBC資格賽維持12強教練團　曾豪駒設定球員名單

WBC資格賽維持12強教練團　曾豪駒設定球員名單

忙到半夜三餐嗑營養品！最強銀行員林瀚、吳昇峰12強情蒐甘苦談

忙到半夜三餐嗑營養品！最強銀行員林瀚、吳昇峰12強情蒐甘苦談

林郁婷世界盃棄賽！　世界拳總回應了

林郁婷世界盃棄賽！　世界拳總回應了

陳傑憲昔唱《辣台妹》畫面曝 台下全嗨翻：這男人沒有極限

熱門新聞

江國豪寄手套到日本　辰己涼介IG限動「2字回應」

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

陳傑憲揭「尋妻記」原因：是巧合　曝與老婆從宮廟開始認識

不只吉力吉撈！林家正惦惦吃三碗公　融入受訪背景「默默盜壘」

陳傑憲經紀人爆：美日職都有興趣挖角　本人態度曝光

敲碗「經典賽徵召」2台美混血MLB球員　蔡其昌5字回應

讀者回應

﻿

熱門新聞

1辰己涼介再TAG江國豪　限動2字回應

2辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲

3陳傑憲揭「尋妻記」原因　曝與老婆從宮廟開始認識

4林家正惦惦融入受訪背景「默默盜壘」

5陳傑憲經紀人爆：美日職都有興趣挖角　本人態度曝光

最新新聞

1獅隊表態留陳傑憲「終身統一」

212強奪冠後蔡其昌盼推國家隊常態化

312強金牌紀念卡開賣即完售　悠遊卡承諾：5天內下單一定買得到

4灰狼「蟻人」直言全隊很軟像一群小孩

5大谷翔平向水原追討簽名球員卡

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林昱珉下個月當爸！林母喜當阿嬤「很開心」　球迷朝聖擠爆早餐店

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

郭俊麟缺席英雄遊行！父驕傲兒表現打120分　證實最後1次打國家隊

吉力吉撈盜壘

小S11年無性生活..提議「開放性關係」　要老公跟妹玩被譴責：他只想玩骰盅

【泰格與雪兒】言語傷害的男友

麻將新手坐莊被叫開門拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻

NewJeans親自宣布「29日起正式解約」　盡全力爭取「NewJeans」團名權利

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366