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大谷翔平向水原一平追討簽名球員卡　價值千萬元

▲▼道奇隊日籍球星大谷翔平的前翻譯水原一平。（圖／路透）

▲水原一平。（圖／路透）

文／中央社

美國媒體從法院文件發現，球星大谷翔平要求前翻譯水原一平歸還一批價值32.5萬美元（約新台幣1066萬元）球員卡，這些球員卡是水原挪用大谷的錢所購買。

水原一平今年初因涉入非法賭博，遭道奇隊開除，並被美國聯邦檢察官以1項銀行詐欺重罪、1項稅務申報不實罪起訴。水原今年6月坦承，挪用大谷銀行帳戶近1700萬美元（約新台幣5.5億元）償還賭債。

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美聯社（AP）27日報導，根據法院文件，大谷翔平要求水原歸還大量球員卡，這些球員卡是水原冒用大谷銀行帳戶的錢所購買、有大谷翔平簽名的球員卡。大谷方面認為，這些球員卡「未經授權而且是不正當持有」。

法院文件顯示，水原自2021年11月開始使用大谷的銀行帳戶，更改銀行安全設定，使他可以冒充大谷的身分進行匯款，之後他利用大谷帳戶的錢，在eBay和Whatnot等線上平台購買了價值32.5萬美元的球員卡。

水原遭到起訴之後，已經認罪的是一條銀行詐欺罪和一條不實報稅的罪名，這兩項罪行可能讓他面臨超過30年的刑期，同時還要支付大谷翔平1700萬美元（約新台幣5.5億元）的賠償金。

▲大谷翔平參加封王遊行。（圖／路透社）

▲大谷翔平全家參加封王遊行。（圖／路透）

關鍵字： 大谷翔平水原一平

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