不只吉力吉撈！林家正惦惦吃三碗公　融入受訪背景「默默盜壘」

▲林家正（紅圈處）拔起3壘壘包。（圖／翻攝YT／Rakuten Monkeys）



圖文／CTWANT

中華隊在世界12強棒球賽奪下冠軍後，球員們不只從日本帶回了金牌與滿滿的榮耀，台灣強打吉力吉撈．鞏冠還大方在鏡頭前展現他從東京巨蛋扛回來的2壘壘包，被網友戲稱為「真‧盜壘」。如今又有網友發現，本屆賽事中另一位大功臣，大家的「心靈捕手」林家正同學，趁著球隊成員在鏡頭前接受訪問的時候，默默在背景把3壘壘包也一起帶回家了！

中華隊棒球健兒凱旋歸國後，吉力吉撈．鞏冠帶回來的2壘壘包成為了熱度極高的網路話題，不過有眼尖網友發現，賽後球隊成員在輪流受訪、拍照時，鏡頭沒對到焦的地方，有一名身穿中華隊黑色上衣的男人默默走到三壘旁，然後彎下腰開始拆卸壘包，並在一名身穿藍色外套的工作人員幫助下「盜壘成功」。

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另外一支影片中，還近距離拍下他露出心滿意足地的笑容，抱著壘包從受訪者後面走過，逗趣場面讓不少網友看到笑翻：「大谷翔平：是誰攻擊我的村莊，還拆了我的壘？」、「原來用冠軍香檳換壘包」、「用一臉正經的臉，做拔壘包這麼好笑的事，這反差太大」、「笑死 我們到底拔了人家多少壘包」，還有壞心眼的網友指出，林家正拔走3壘壘包特別划算，因為「日本隊都沒有用到過，特別新！」

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