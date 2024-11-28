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LIVE／桃園台灣英雄見面會！600位幸運兒可近距離擊拳

記者王真魚／綜合報導

中華隊在世界12強賽勇奪冠軍，全台球迷為之沸騰。桃園市府接力舉辦「台灣英雄見面會。」與會球員原本以桃園在地為主，另外冠軍戰抗日先發的林昱珉也將出席見面會。《ETtoday新聞雲》全程直播。

為慶賀中華隊勇奪「2024世界12強棒球賽」冠軍，桃園市政府舉辦「桃園英雄見面會」，訂於今天下午5時30分在桃園市政府府前廣場舉行，活動規劃有慶祝儀式、英雄訪問以及擊拳會等，當日下午4時現場開放領取號碼牌，限量提供600位民眾有機會與中華隊成員們近距離擊拳接觸，一睹台灣英雄的王者榮耀。

本次見面會邀請了樂天桃猿教練曾豪駒、劉品辰、洪全億，球員林立、黃子鵬、莊昕諺、陳晨威、富邦悍將球員戴培峰、林昱珉；以及樂天女孩孟潔、嘎琳等10位桃園英雄，將與球迷分享參賽過程，以及奪冠的心路歷程，讓球迷朋友與教練、球員、女孩們相見，共同分享奪冠的榮耀與喜悅。

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本活動也特別規劃「英雄擊拳會」，訂於11月28日下午6時20分舉辦，球迷朋友可依號碼牌序號分梯次上台與中華隊教練、球員及女孩們進行擊拳互動。活動於當日下午4時將在市府前廣場帳篷區發放號碼牌，限量600張，每張號碼牌限1人使用，不接受代領，且每人限領一次1張，此外，為確保每位球迷權益，擊拳會恕不開放合照及簽名，邀請球迷朋友就一起來擊拳，力挺台灣英雄！

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍，總教練曾豪駒高舉獎盃。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍，總教練曾豪駒高舉獎盃。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中華隊見面會桃園市冠軍擊拳

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