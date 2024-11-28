運動雲

>

林郁婷抗議性別質疑棄賽　世界拳總：現行資格政策不妨礙參賽

▲▼ 台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透）

▲台灣「拳后」林郁婷今年8月在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透）

文／中央社

世界拳擊總會（WB）年終賽27日至30日在英國舉行，傳出巴黎奧運金牌得主林郁婷參賽資格遭質疑。世界拳總回應中央社詢問指出，現行參賽資格政策不妨礙林郁婷參賽。

巴黎奧運金牌得主林郁婷參加在英國舉辦世界拳總年終賽，參賽資格遭質疑，體育署表示，因大會醫療資訊保密程序未到位，團隊經討論後退賽，盼世界拳總能擬定安全有效的內控制度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

世界拳總一名發言人表示，選手由各國拳擊協會選拔，「該名拳擊手（林郁婷）未登記參賽」。世界拳總的回應文字標題顯示，此回應是參考媒體報導所載台灣體育署的發言。

這名發言人指出，世界拳總將選手擺第一，運動員的安全絕對是最重要的。世界拳總認識到「性別明確」（gender clarity）是一個極度複雜的議題已有相當時間，而這個議題牽涉重大福祉考量。

發言人表示，世界拳總醫療委員會有一個專門的工作小組致力於審視這個領域的「每一個面向」，以利世界拳總強化政策，確保相關政策以選手健康為優先、落實運動誠信，同時努力使這項運動盡可能具包容性。

世界拳總去年4月成立，背景為受俄羅斯勢力影響日深的國際拳擊總會（IBA）遲未能解決財務不透明、貪腐、治理不當、賽事公正性受質疑等問題，最終遭國際奧林匹克委員會（IOC）撤銷承認。

與IBA關係緊張多年的IOC曾敦促各國拳擊協會儘速成立一個新的國際總會，以取代IBA。應運而生的世界拳總目前致力確保拳擊的奧運競技項目地位、爭取2028年洛杉磯奧運納入拳擊競賽，以及推動世界拳總取得奧運拳賽籌辦權。今年5月，世界拳總已與IOC就相關議題召開首場正式會議。

體育署長鄭世忠27日透過新聞稿指出，林郁婷今年已獲得國際奧會力挺，她是女性，符合所有參賽資格，順利參加拳擊女子組的賽事並摘下金牌，「但很遺憾，因世界拳總剛成立，尚在摸索各項會務運作機制，因此未能像國際奧會有明確規範政策保障選手權益，並且世界拳總醫療委員會方面也無完整的資訊與保密程序，可以保障我方遞交林郁婷完整醫療資訊。」

體育署表示，林郁婷同意在英國當地接受完整醫療檢查，仍不被世界拳總接受，為避免林郁婷遭二度傷害，教練曾自強、拳擊協會秘書長彭俊銘、中華奧會福祉官陳怡安討論後，決定先主動退出這次賽事。對於林郁婷團隊決定，體育署表達尊重。

關鍵字： 拳擊世界拳總林郁婷奧運資格

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

中華隊溫柔婉拒日方　回台慶祝「1000瓶香檳去哪了？」真相曝光

中華隊溫柔婉拒日方　回台慶祝「1000瓶香檳去哪了？」真相曝光

快訊／世界棒球最新排名出爐！　台灣位居第二「與日差距縮小」

快訊／世界棒球最新排名出爐！　台灣位居第二「與日差距縮小」

陳子豪獲複數球隊鎖定　追逐超過5年大型合約

陳子豪獲複數球隊鎖定　追逐超過5年大型合約

台灣英雄遊行缺席！郭俊麟獨留日本　暗示告別「可能是最後一次」

台灣英雄遊行缺席！郭俊麟獨留日本　暗示告別「可能是最後一次」

「傑憲轉動巨大齒輪」古林睿煬想打國際賽：讓世界看見台灣

「傑憲轉動巨大齒輪」古林睿煬想打國際賽：讓世界看見台灣

心靈捕手林家正上投手丘「悄悄話」　內容曝光

心靈捕手林家正上投手丘「悄悄話」　內容曝光

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

郭俊麟鏡頭下的12強封王時刻　撲進陳冠宇懷裡痛哭：退休了

郭俊麟鏡頭下的12強封王時刻　撲進陳冠宇懷裡痛哭：退休了

專訪／火腿72頁報告打動古林！與統一磨合轉機　餅總成就王牌

專訪／火腿72頁報告打動古林！與統一磨合轉機　餅總成就王牌

郭俊麟缺席英雄遊行！父驕傲兒表現打120分　證實最後1次打國家隊

郭俊麟缺席英雄遊行！父驕傲兒表現打120分　證實最後1次打國家隊

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

熱門新聞

中華隊溫柔婉拒日方　回台慶祝「1000瓶香檳去哪了？」真相曝光

快訊／世界棒球最新排名出爐！　台灣位居第二「與日差距縮小」

陳子豪獲複數球隊鎖定　追逐超過5年大型合約

台灣英雄遊行缺席！郭俊麟獨留日本　暗示告別「可能是最後一次」

「傑憲轉動巨大齒輪」古林睿煬想打國際賽：讓世界看見台灣

心靈捕手林家正上投手丘「悄悄話」　內容曝光

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊婉拒日方慶祝！1000瓶香檳去向曝光

2快訊／世界棒球最新排名出爐！　台灣位居第二

3陳子豪複數球隊鎖定！拚逾5年大合約

4郭俊麟告白「可能是最後一次」暗示告別國家隊

5傑憲轉動巨大齒輪！古林渴望打國際賽

最新新聞

1林郁婷世界盃棄賽！　世界拳總回應了

2傑憲轉動巨大齒輪！古林渴望打國際賽

3洋基提高對索托的報價！多隊加入競爭

4快訊／世界棒球最新排名出爐！　台灣位居第二

5心靈捕手林家正上投手丘「悄悄話」　內容曝光

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

吉力吉撈盜壘

【重溫精彩好球】 #朱育賢 關鍵再見雙殺寫歷史！

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

郭俊麟缺席英雄遊行！父驕傲兒表現打120分　證實最後1次打國家隊

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

要叫台灣隊還中華隊？蔡其昌：別內耗都是同一隊
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366