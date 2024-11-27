玉山青棒全方位訓練營開訓 　鄭宗哲分享成長經驗

▲玉山青棒全方位訓練營開訓，2019世青冠軍台灣隊長鄭宗哲，分享成長經驗 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

世界12強棒球錦標賽（Premier12）甫落幕，中華隊取得冠軍，盛況空前。在各界關注職棒球員的同時，玉山銀行仍不忘落實培育台灣基層棒球，持續提升國內青棒水準，冀望創造更多台灣之光。

玉山銀行長期支持臺灣青棒，已連續18年贊助玉山盃全國青棒錦標賽，打造玉山盃全國青棒錦標賽成為「臺灣甲子園」。此外，玉山銀行每年攜手中華棒協、臺灣世界少棒聯盟引進職棒水準師資，針對青棒新秀，規劃訓練營提升紮實度。

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「玉山青棒全方位訓練營」於11月27-29日，在開南大學棒球場舉行，共有30多名來自玉山盃前八強縣市內的各青棒隊新生代好手參加。開訓儀式邀請2019年帶領中華青棒代表隊拿下世界冠軍的台灣U18隊長-旅美好手鄭宗哲，擔任特別來賓。

鄭宗哲2022年獲得美國職棒大聯盟（MLB）匹茲堡海盜隊小聯盟年度最佳跑壘員獎。今年自2A出發，在季末升上3A，離MLB只差一步。鄭宗哲去年是中華隊世界棒球經典賽、杭州亞運國手，但因目前是海盜的40人名單內球員，因此無法參加甫結束的P12。但他與臺灣青棒新秀分享這幾年在小聯盟的訓練經驗，還有身為國家代表隊隊長的心得。

這幾年，玉山盃挑選出的中華青棒代表隊國際賽戰績顯赫，去年在世界盃青棒錦標賽冠軍戰1:2敗給日本，屈居亞軍，許多選手淚灑天母棒球場。今年9月的亞洲盃青棒錦標賽，林鉑濬實現「這次不要再因輸球而哭」的自我承諾，幫助中華青棒代表隊擊敗日本甲子園精英，拿下睽違17年的亞洲青棒冠軍盃，許多隊友也陸續被國內外職棒球隊看中簽約。

玉山銀行長期支持臺灣青棒 全方位照顧臺灣青棒 用心打造臺灣甲子園

玉山銀行長期投入推動臺灣青棒，除連續18年贊助玉山盃全國青棒錦標賽外；每年也針對較偏遠地區的青棒隊伍，安排球具捐贈及「防護營-運動科學訓練講習」，2024年分別捐贈給南投的中興高中以及臺南的臺南海事。

玉山銀行每年並與中華棒協合作，引進國際、職棒等級師資，舉辦訓練營，期望透過全方位的支持，提升青棒水準；2019年中華青棒代表隊勇奪世界冠軍，2024年中華青棒代表隊勇奪亞洲冠軍，玉山銀行的長期支持，功不可沒。

