台灣完封日本奪冠「最偉大勝利」！美媒：猶如大衛戰勝歌利亞





▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

美國《運動畫刊》沙默斯（Jack Sommers）今專文報導中華隊在世界棒球經典賽擊敗日本奪冠的歷史時刻。文章以「響尾蛇梯隊林昱珉帶領中華台北擊敗日本」為標題，詳述這場4:0完封勝。

《運動畫刊》形容，在東京巨蛋滿場觀眾見證下，這場勝利是台灣棒球史上最具歷史意義的時刻，「對台灣來說，這次的勝利代表了國家棒球史上的最高峰。

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報導中也指出，「這個猶如大衛戰勝歌利亞的時刻」，響尾蛇隊現役與前任球員的貢獻，都是重要功臣，幫助台灣達成這個重大突破。

其中響尾蛇旅美小將林昱珉，面對27連勝的日本隊，先發4局僅被擊出1支安打、投出2次保送和3次三振。前響尾蛇隊捕手林家正的陽春砲和隊長陳傑憲的三分砲，則成為勝利關鍵。

《運動畫刊》也描述了賽後感人時刻，包括隊長陳傑憲感動落淚，以及日本隊展現風度，走出休息室向對手致意的畫面，同時報導了台灣全島民眾聚集慶祝的盛況。

「全台灣陷入瘋狂慶祝。這個距離中國90英里的島國，民眾聚集在各個廣場、場地和球場觀看比賽，舉國上下目光都聚焦在這場賽事上。這場勝利為國家帶來的驕傲無法用言語形容。」沙默斯指出，對林昱珉和他的隊友們來說，這場勝利將永遠銘記於台灣棒球史上，是最偉大的勝利。