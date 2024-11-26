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台灣將成為被針對、研究的對象！石明謹曝12強冠軍「最大收穫」

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍，中著西裝者為辜仲諒。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

中華隊勇奪12強賽冠軍，掀起了國內一波慶祝熱潮。對此，球評石明謹分析，台灣將轉身一變，成為被針對與研究的對象，在下個重要賽事經典賽當中，想爭取更好的成績顯然會更困難，但12強賽不僅是基礎、也是驕傲，這座冠軍將成為台灣棒球持續向上發展。

石明謹在臉書上分析，目前世界上最重要的國際棒球賽事，大概是1.世界棒球經典賽、2.世界12強棒球賽，以及3.奧運棒球賽，雖然實際還是要看各國的具體參賽名單，但以實力而言，理論上是1大於2大於3。雖然奧運的名額更難爭取，但還是有弱旅參與，整體選手的平均水準上，12強比賽應該更好。

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不過，無論是哪場賽事的陣容較強，這3場都是最重要的棒球賽事，哪下任何一場大賽的冠軍，都是極高的榮耀，並且非常艱難，「參加比賽，你無法決定對手的實力，只能倚靠自己的實力，否則如果對手把最王牌的投手排在另一場比賽，是不是贏了也沒有意義，也不是擊敗最強的對手呢？」

石明謹認為，就算這次在東京巨蛋沒有上演奇蹟，光是從前幾場的比賽過程、內容來看，相信不會有人苛責選手，也不會有人認為台灣是支弱旅，只會令人感覺台灣不好惹，「而這個不好惹，不只是看一兩場的勝負，而是綜合判斷的結果。」

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍，中央第一排著黑衣坐者為中職會場蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）

石明謹說，雖然經典賽的對手實力更強，但若在12強賽沒有競爭力，在經典賽就連想都不敢想。反之，能夠在12強賽拿下超出預期的成績，才可能在經典賽上有更多的想像、有更努力爭取的目標。

因此，石明謹斷言，勝負是觀察的一部分，不過更重要的是向上趨勢，從短期來看，台灣的調度上是否有改善上一次經典賽失利的問題、選手處理球的細膩度是否有提升、投手的壓制力是否有到位等等，若是有的話，輸個1、2場不是問題，整體的成績一定會提升。

至於另一方面，則是台灣國內的棒球熱度、硬體設施、媒體關注度，以及球員待遇、基層訓練等條件，屬於長期趨勢。弱勢短期趨勢、長期趨勢都向上，「那我就覺得台灣棒球沒有問題」，只是時間早晚的問題而已。

下一場最重要的賽事是經典賽，想要爭取好成績，顯然會更加困難。石明謹說，台灣也會轉身一變，成為被針對、被研究的對象，不過12強賽的成績僅是基礎，也是驕傲，「這個冠軍，將會成為讓台灣棒球繼續處於向上發展的趨勢，這才是真正的收穫。」

 
關鍵字： 中華隊12強冠軍石明謹經典賽

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