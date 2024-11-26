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台灣英雄遊行缺席！郭俊麟獨留日本　暗示告別「可能是最後一次」

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，郭俊麟。（圖／記者李毓康攝）

▲資深投手郭俊麟未隨隊返台，而是繼續留在日本。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

中華隊在12強奪金返台，26日參與英雄大遊行，受到萬人夾道歡迎。不過，有眼尖球迷卻發現，隊伍中不見資深投手郭俊麟的身影。原來，郭並未隨大夥回國，而是獨自留在日本繼續旅遊，但他仍悄悄現身直播中，被球迷成功捕捉。由於他清晨向陳冠宇感性告白，稱「可能是最後一次」被認為是暗示告別國家隊，動向備受關注，IG粉絲直逼10萬大關。

中華隊25日前往機場前，郭俊麟特別開直播道別，期間小可愛江坤宇、陳冠宇透過車窗揮手互動，兄弟情誼一覽無遺。之後，郭俊麟展開日本行，幸運躲過災難性接機，還在淺草巧遇西武隊前隊友山野辺，兩人一同合影，開心比YA。

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▲▼台灣英雄遊行缺席！郭俊麟獨留日本　暗示告別「可能是最後一次」。（圖／翻攝自IG／kuo19920202）

▲郭俊麟巧遇前隊友山野辺。（圖／翻攝自IG／kuo19920202）

同一時間，中華隊26日下午參與「棒球英雄 台灣尚勇」遊行，車隊自凱道公園路口出發，行經襄陽路，轉進館前路所設立的「英雄谷」，現場萬人空巷，熱鬧非凡，球員在吉普車上揮手，向路邊民眾致意。先發投手林昱珉和球迷先後直播現場盛況，不料郭俊麟也悄悄現身，與隊友同在，讓球迷又驚又喜。

▼球迷在直播中捕捉到郭俊麟。（圖／翻攝自IG／kuo19920202）

▲▼台灣英雄遊行缺席！郭俊麟獨留日本　暗示告別「可能是最後一次」。（圖／翻攝自IG／kuo19920202）

現年32歲的郭俊麟是中華隊第二年長的選手，26日清晨一度向隊友陳冠宇感性告白，「這有可能是我們最後一次再穿上CT了吧！很開心這次我們可以一起笑到最後，很棒的故事、很精彩的比賽，終於一起參與到，辛苦了，陳陳大丈夫。」被認為是暗示告別國家隊。

隨著中華隊奪冠，郭俊麟IG粉絲人數也暴漲，直逼10萬大關。值得一提的是，郭俊麟是新竹人，竹市不僅將頒發30萬元獎勵金，還將在12月6日舉辦「英雄見面會」，屆時郭將現身，而他也在IG分享這份喜悅，邀請球迷一同來共襄盛舉。

▼球迷喊話郭俊麟好好在日本放鬆。（圖／翻攝自IG／kuo19920202）

▲▼台灣英雄遊行缺席！郭俊麟獨留日本　暗示告別「可能是最後一次」。（圖／翻攝自IG／kuo19920202）

關鍵字： 郭俊麟國家隊

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