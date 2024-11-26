金潭首獲殿軍穿上徐總球衣就是榮譽　韓國順天感謝大會用心

▲徐生明國際少棒錦標賽季軍戰，韓國南山順天小學獲勝，與金潭國小合影留念。（圖／中華民國徐生明棒球發展協會提供）

記者楊舒帆／綜合報導

第12屆徐生明國際少棒錦標賽今日進行季軍戰，韓國順天南山以6:4擊敗高雄市金潭國小，連續兩年獲得季軍。順天南山總教練孟鎮國賽後表示，雖然四強賽不敵最終奪冠的龜山，但能在八強賽擊敗傳統勁旅東園少棒，已相當欣慰。

現年41歲的孟鎮國曾以第2輪第3順位被韓華鷹隊選進韓職，退役後來到順天南山執教已邁入第9個年頭。本屆賽事中，該隊以朴昶赫、朴璟載的投手組合最為搶眼。季軍戰中，朴昶赫先發3局失2分拿下勝投，朴璟載後援3局獲一次救援成功。此外，打擊火力十足的朴璟載更在賽事中轟出2支全壘打，與防守穩健的游擊手金東胤，都是球隊奪勝的關鍵。

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首度打進四強的金潭國小，雖在準決賽不敵韓國首爾，季軍戰又敗給順天南山，但已創下隊史最佳成績。總教練李昱德表示，連續兩天與韓國勁旅交手，投手調度受限，但球員們都已盡了全力。

值得一提的是，這是金潭首次穿上徐總紀念球衣出賽，隊長馬良直言這已是莫大榮耀。即將於明年二月退休的金潭國小校長簡仲信也特地到場為球員加油，他特別提到，球隊中多為原住民與弱勢家庭學童，感謝教練團的用心栽培與各界支持。

連續兩年帶隊參加徐生明少棒賽，孟鎮國說，這項比賽辦得非常成功，除了隆重的開閉幕儀式，以及充滿教育意義的棒球教室，各項準備工作也都很嚴整細密，工作人員的努力令人感動。「我很開心這兩年都能夠帶隊來台灣比賽，更感謝大會和所有人員的辛勞，要向他們表示敬意。」他說。

▲金潭國小首次晉級四強穿上徐總紀念球衣。（圖／中華民國徐生明棒球發展協會提供）