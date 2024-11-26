運動雲

>

金潭首獲殿軍穿上徐總球衣就是榮譽　韓國順天感謝大會用心

▲▼徐生明國際少棒錦標賽季軍戰，韓國南山順天小學獲勝，與金潭國小合影留念。（圖／中華民國徐生明棒球發展協會提供）

▲徐生明國際少棒錦標賽季軍戰，韓國南山順天小學獲勝，與金潭國小合影留念。（圖／中華民國徐生明棒球發展協會提供）

記者楊舒帆／綜合報導

第12屆徐生明國際少棒錦標賽今日進行季軍戰，韓國順天南山以6:4擊敗高雄市金潭國小，連續兩年獲得季軍。順天南山總教練孟鎮國賽後表示，雖然四強賽不敵最終奪冠的龜山，但能在八強賽擊敗傳統勁旅東園少棒，已相當欣慰。

現年41歲的孟鎮國曾以第2輪第3順位被韓華鷹隊選進韓職，退役後來到順天南山執教已邁入第9個年頭。本屆賽事中，該隊以朴昶赫、朴璟載的投手組合最為搶眼。季軍戰中，朴昶赫先發3局失2分拿下勝投，朴璟載後援3局獲一次救援成功。此外，打擊火力十足的朴璟載更在賽事中轟出2支全壘打，與防守穩健的游擊手金東胤，都是球隊奪勝的關鍵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首度打進四強的金潭國小，雖在準決賽不敵韓國首爾，季軍戰又敗給順天南山，但已創下隊史最佳成績。總教練李昱德表示，連續兩天與韓國勁旅交手，投手調度受限，但球員們都已盡了全力。

值得一提的是，這是金潭首次穿上徐總紀念球衣出賽，隊長馬良直言這已是莫大榮耀。即將於明年二月退休的金潭國小校長簡仲信也特地到場為球員加油，他特別提到，球隊中多為原住民與弱勢家庭學童，感謝教練團的用心栽培與各界支持。

連續兩年帶隊參加徐生明少棒賽，孟鎮國說，這項比賽辦得非常成功，除了隆重的開閉幕儀式，以及充滿教育意義的棒球教室，各項準備工作也都很嚴整細密，工作人員的努力令人感動。「我很開心這兩年都能夠帶隊來台灣比賽，更感謝大會和所有人員的辛勞，要向他們表示敬意。」他說。

▲▼徐生明國際少棒錦標賽季軍戰，韓國南山順天小學獲勝，與金潭國小合影留念。（圖／中華民國徐生明棒球發展協會提供）

▲金潭國小首次晉級四強穿上徐總紀念球衣。（圖／中華民國徐生明棒球發展協會提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

直言日本遭遇「棒球史上最大冷門」　大聯盟官網提2大質疑

直言日本遭遇「棒球史上最大冷門」　大聯盟官網提2大質疑

林昱珉機場被問「日本有賣檳榔嗎」秒變臉　網狂罵記者：沒素質

林昱珉機場被問「日本有賣檳榔嗎」秒變臉　網狂罵記者：沒素質

差一拍就成功！陳晨威盜本壘震撼日本　古田敦也狂喊：來了來了

差一拍就成功！陳晨威盜本壘震撼日本　古田敦也狂喊：來了來了

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

陳傑憲大哥、父母相繼離世　「千安里程碑」兄姊暖挺：以你為榮

陳傑憲大哥、父母相繼離世　「千安里程碑」兄姊暖挺：以你為榮

外媒「可能是台灣棒球史上最偉大夜晚」　日本教頭：很難敲出安打

外媒「可能是台灣棒球史上最偉大夜晚」　日本教頭：很難敲出安打

12強投出身價！張奕獲洋聯球隊探詢　但中職有3年條款

12強投出身價！張奕獲洋聯球隊探詢　但中職有3年條款

張奕強壓日本隊0失分　日網熱議：請回來吧！為何西武放棄他？

張奕強壓日本隊0失分　日網熱議：請回來吧！為何西武放棄他？

愛爾達被情勒「講中華隊就退訂」　官方33字無奈回應

愛爾達被情勒「講中華隊就退訂」　官方33字無奈回應

獨／見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

獨／見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

妹子拿飲料擺pose拍美照　一舉手吸管消失插在蘋果上

熱門新聞

直言日本遭遇「棒球史上最大冷門」　大聯盟官網提2大質疑

林昱珉機場被問「日本有賣檳榔嗎」秒變臉　網狂罵記者：沒素質

差一拍就成功！陳晨威盜本壘震撼日本　古田敦也狂喊：來了來了

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

陳傑憲大哥、父母相繼離世　「千安里程碑」兄姊暖挺：以你為榮

外媒「可能是台灣棒球史上最偉大夜晚」　日本教頭：很難敲出安打

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日本遭遇最大冷門　MLB官網提2大質疑

2林昱珉機場被問「日本有賣檳榔嗎」　網狂罵記者

3差一拍就成功！陳晨威盜本壘震撼日本轉播

4苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

5陳傑憲大哥、父母相繼離世　2兄姊暖挺

最新新聞

1台灣將成被研究的對象　石明謹曝12強最大收穫

2開幕戰手骨折　鵜鶘主控莫瑞回歸

3新控球之神大復活！狂轟34分13助攻

4郭俊麟告白「可能是最後一次」暗示告別國家隊

5台灣「11／24」其實拿了3座冠軍！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

中華隊淪配角！采盟亂入搶C位「董座鞠躬10秒道歉」畫面曝光

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

中華隊慘變配角！免稅店搶蹭C位合照　遭灌爆改名「黃巾之亂」

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

中華隊慘變配角！免稅店搶蹭C位合照　遭灌爆改名「黃巾之亂」

中華隊淪配角！采盟亂入搶C位「董座鞠躬10秒道歉」畫面曝光
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366