運動雲

>

平鎮幫送暖！戴培峰捨遊行挺古林　林靖凱笑：沒有我在你背後了

記者楊舒帆／台北報導

日本火腿26日舉辦古林睿煬加盟記者會，「平鎮幫」驚喜現身，12強國手戴培峰為了好友生涯最重要的一刻，捨大遊行來參與記者會，一票好友準備最實用的禮物，讓古林睿煬備感溫馨。

▲▼古林睿煬加盟火腿記者會。（圖／統一獅提供）

▲古林睿煬加盟火腿記者會。（圖／統一獅提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

戴培峰表示，「很早就答應要來參加，遊行是確定冠軍後的行程，畢竟他是很重要朋友，可以出國打球，是很值得分享的一件事，已經答應他所以來祝福他。」

「平鎮幫」江坤宇錄製影片送祝福，最後藏彩蛋說「有驚喜要送給你。」話才說完，戴培峰、江國謙、林靖凱、劉基鴻一起現身。準備零食、泡麵、禦寒衣物、行李箱等實用禮物送給古林睿煬。

戴培峰說，「他高中就想出國，因為身體狀況沒辦法成行，進中職後達成當初的目標，這是更難得、更厲害，因為沒有幾個人可以成功出國，替他感到驕傲。」他提到，「我跟一起他進來中職，也想過其實很難再旅外，除非像柏融學長，打出很誇張的成績，所以覺得是很困難的事。而他現在做到了，也會覺得有機會。學弟看到也會覺得是可走的路，對台灣職棒是很好的典範。」

談到心中對古林睿煬的印象，戴培峰坦言，「我們小時後個性不合很愛吵架，但感情仍不錯，沒想到好到現在，反而有些兒時感情好的都沒聯絡。是很特別的緣份，人生中有這麼好的朋友，10幾年都這樣，找不到了，所以替他很開心。」

劉基鴻希望他「一路順風，沒去過北海道，有機會想去看古林。」林靖凱表示，「加油，沒有我在你後面，你繼續加油。」江國謙說，「未來會更好，記得保暖。」戴培峰配合時事開玩笑說，「加油！拿冠軍，回來遊行！」

▲▼平鎮幫集合送別古林睿煬。（圖／記者楊舒帆攝）

▲平鎮幫集合送別古林睿煬。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 台灣職棒古林睿煬平鎮幫好友祝福禮物影音

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

林昱珉機場被問「日本有賣檳榔嗎」秒變臉　網狂罵記者：沒素質

林昱珉機場被問「日本有賣檳榔嗎」秒變臉　網狂罵記者：沒素質

差一拍就成功！陳晨威盜本壘震撼日本　古田敦也狂喊：來了來了

差一拍就成功！陳晨威盜本壘震撼日本　古田敦也狂喊：來了來了

直言日本遭遇「棒球史上最大冷門」　大聯盟官網提2大質疑

直言日本遭遇「棒球史上最大冷門」　大聯盟官網提2大質疑

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

陳傑憲大哥、父母相繼離世　「千安里程碑」兄姊暖挺：以你為榮

陳傑憲大哥、父母相繼離世　「千安里程碑」兄姊暖挺：以你為榮

外媒「可能是台灣棒球史上最偉大夜晚」　日本教頭：很難敲出安打

外媒「可能是台灣棒球史上最偉大夜晚」　日本教頭：很難敲出安打

12強投出身價！張奕獲洋聯球隊探詢　但中職有3年條款

12強投出身價！張奕獲洋聯球隊探詢　但中職有3年條款

張奕強壓日本隊0失分　日網熱議：請回來吧！為何西武放棄他？

張奕強壓日本隊0失分　日網熱議：請回來吧！為何西武放棄他？

獨／見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

獨／見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

辰己涼介承諾要練投了！祝賀台灣標記江國豪：等你的棒球用品

辰己涼介承諾要練投了！祝賀台灣標記江國豪：等你的棒球用品

萌弟開玩具車「倒車入庫」　網見超強技術：輸給3歲小孩

熱門新聞

林昱珉機場被問「日本有賣檳榔嗎」秒變臉　網狂罵記者：沒素質

差一拍就成功！陳晨威盜本壘震撼日本　古田敦也狂喊：來了來了

直言日本遭遇「棒球史上最大冷門」　大聯盟官網提2大質疑

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

陳傑憲大哥、父母相繼離世　「千安里程碑」兄姊暖挺：以你為榮

外媒「可能是台灣棒球史上最偉大夜晚」　日本教頭：很難敲出安打

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林昱珉機場被問「日本有賣檳榔嗎」　網狂罵記者

2差一拍就成功！陳晨威盜本壘震撼日本轉播

3日本遭遇最大冷門　MLB官網提2大質疑

4苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

5陳傑憲大哥、父母相繼離世　2兄姊暖挺

最新新聞

1NBA最強第4節先生　厄文轟32分射老鷹

2灰熊一哥莫蘭特復出自評狀態不錯

3艾維壓哨絕殺助活塞主場戰勝暴龍

4波辛基斯復出砍16分　塞爾提克狂勝

5輸台灣瘋了？辰己涼介日職頒獎大玩Cosplay

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

台灣棒球史上新頁　奪首座世界冠軍！

台灣隊長陳傑憲分享奪冠心得　「經由這次冠軍讓世界看見台灣」

台灣投手超強宰制12強！　林岳平受訪解密：這有點玄...

拿冠軍瞬間 我家社區超high爆動了

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

重溫台灣棒球偉大的夜晚！4：0完封日本12強賽奪冠

比莉只獲准唱兩首：因為比他紅XD　周湯豪自豪「我們是地球最酷母子」

台灣棒球英雄光榮返台　4架F-16V升空伴飛

#辜仲諒 掏手帕拭淚 向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366