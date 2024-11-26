平鎮幫送暖！戴培峰捨遊行挺古林　林靖凱笑：沒有我在你背後了

記者楊舒帆／台北報導

日本火腿26日舉辦古林睿煬加盟記者會，「平鎮幫」驚喜現身，12強國手戴培峰為了好友生涯最重要的一刻，捨大遊行來參與記者會，一票好友準備最實用的禮物，讓古林睿煬備感溫馨。

▲古林睿煬加盟火腿記者會。（圖／統一獅提供）

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戴培峰表示，「很早就答應要來參加，遊行是確定冠軍後的行程，畢竟他是很重要朋友，可以出國打球，是很值得分享的一件事，已經答應他所以來祝福他。」

「平鎮幫」江坤宇錄製影片送祝福，最後藏彩蛋說「有驚喜要送給你。」話才說完，戴培峰、江國謙、林靖凱、劉基鴻一起現身。準備零食、泡麵、禦寒衣物、行李箱等實用禮物送給古林睿煬。

戴培峰說，「他高中就想出國，因為身體狀況沒辦法成行，進中職後達成當初的目標，這是更難得、更厲害，因為沒有幾個人可以成功出國，替他感到驕傲。」他提到，「我跟一起他進來中職，也想過其實很難再旅外，除非像柏融學長，打出很誇張的成績，所以覺得是很困難的事。而他現在做到了，也會覺得有機會。學弟看到也會覺得是可走的路，對台灣職棒是很好的典範。」

談到心中對古林睿煬的印象，戴培峰坦言，「我們小時後個性不合很愛吵架，但感情仍不錯，沒想到好到現在，反而有些兒時感情好的都沒聯絡。是很特別的緣份，人生中有這麼好的朋友，10幾年都這樣，找不到了，所以替他很開心。」

劉基鴻希望他「一路順風，沒去過北海道，有機會想去看古林。」林靖凱表示，「加油，沒有我在你後面，你繼續加油。」江國謙說，「未來會更好，記得保暖。」戴培峰配合時事開玩笑說，「加油！拿冠軍，回來遊行！」

▲平鎮幫集合送別古林睿煬。（圖／記者楊舒帆攝）