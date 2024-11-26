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江國豪BABY照曝！阿嬤秀「母親節卡片」喜喊：煮孫愛吃的等他回家

記者唐詠絮／彰化報導

台灣隊在世界12強賽事中，以4比0擊敗日本隊奪得歷史首座冠軍，富邦悍將投手江國豪其實來自彰化縣員林市東山國小少棒隊，彰化縣出現冠軍國手，讓當地鄉親感到無比榮耀，今天立委陳素月與議員江欣倩前往老家貼紅榜慶賀，阿嬤開心的說，她要煮孫子最吃的蚵仔湯、豬腳、魷魚蒜，等孫子回家一起慶祝。

▲富邦悍將江國豪嬰兒嫩照曝光。（圖／記者唐詠絮攝）

▲富邦悍將江國豪嬰兒嫩照曝光。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲富邦悍將江國豪嬰兒嫩照曝光。（圖／記者唐詠絮攝）

▲立委陳素月與議員張欣倩前往江國豪老家貼紅榜慶賀。（圖／記者唐詠絮攝）

牛棚重要投手江國豪，在這次的世界12強四強決賽中，以冷靜且精準的投球壓制住對手，成功守住兩局無失分，讓中華隊有驚無險地挺過難關，也讓全場觀眾目睹他堅強實力，一戰成名。

江國豪阿嬤、阿公及爸爸，連續多日守候在電視旁緊盯12強賽事，對中華隊表現力讚不已，阿嬤開心的說，「國豪小學3年級轉入東山國小少棒隊，便相當的努力」，也要「感謝許弘欣教練」，沒有許弘欣就沒有今天的江國豪，如今打出自己的一片天我們都替他高興。

▲富邦悍將江國豪嬰兒嫩照曝光。（圖／記者唐詠絮攝）

阿嬤說到激動處，從屋內拿出一張陳年的母親節卡片，是江國豪就讀高中時，寄卡片給她，「奶奶，謝謝你，從小陪我一起長大，讓我在打棒球這條路能無憂無慮，祝您身體健康，母親節快樂」，這張卡片阿嬤一直珍藏至今。

阿嬤說，國豪現在已經結婚生小孩，她升格當阿祖，回家團聚時，她會煮他最愛吃的豬腳、魷魚蒜，蝦子等等料理，明天早上9點全家會和國豪一起回到母校東山國小。

▲富邦悍將江國豪嬰兒嫩照曝光。（圖／記者唐詠絮攝）

▲陳素月委員與江國豪阿公及阿嬤合照。（圖／記者唐詠絮攝）

立委陳素月說，江國豪是員林市南東里子弟，今天與里長及欣倩議員到老家慶賀，而且他是東山國小畢業，尤其東山國小棒球隊相當有名，國豪接受校方少棒隊嚴格的訓練，認真打拚，此次參與中華隊棒球賽，為國家爭取榮耀，奪得世界冠軍，可說是員林之光，感到與有榮焉。

▲富邦悍將江國豪嬰兒嫩照曝光。（圖／記者唐詠絮攝）

▲老家櫃子擺設是江國豪的棒球獎盃。（圖／記者唐詠絮攝）

教練許弘欣說，國豪從小勤奮認真，是會為了自己的目標付出努力的學生，江國豪在校期間學業成績穩定，還展現出極佳的運動協調能力，教練團也發現了他在投球上的天賦，協助他接受系統性的訓練，因此打下穩固的基礎，重點他還是一位勤奮認真、充滿熱忱的學生，這些努力讓他在小學時期便開始嶄露頭角，並在多場比賽中展現實力，成為隊伍中的關鍵人物。

▲富邦悍將江國豪嬰兒嫩照曝光。（圖／記者唐詠絮攝）

關鍵字： 中華隊彰化江國豪陳素月日本隊

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