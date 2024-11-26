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悲劇英雄！球小弟博爾轟44分無用　魔術華格納兄弟攜手獵黃蜂

▲華格納（Franz Wagner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲華格納（Franz Wagner）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

夏洛特黃蜂明星控衛「球小弟」博爾（LaMelo Ball）26日率隊交手同區勁旅奧蘭多魔術，他上演瘋狂進攻秀，全場30投17中，遠投近切轟下全場最高的44分外帶9籃板、7助攻；但魔術雙星華格納（Franz Wagner）在決勝節獨砍13分、小華格納（Moritz Wagner）在關鍵時刻也力繳好表現，最終魔術95比84擊敗黃蜂，奪下3連勝。

近期4連勝的黃蜂首節延續火熱狀態，博爾與米勒（Brandon Miller）內外連線率隊打出15比12的開局，魔術方面則是靠華格納切入突破製造黃蜂禁區威脅，第一節打完黃蜂25比18領先。

次節雙方短兵相接，華格納兄弟檔幫助魔術打出一波8比0的攻勢反超比分，暫停過後主場黃蜂靠著博爾犀利的外線及時回穩，再將領先優勢搶回並一度拉開至7分差，節末還剩13秒時博爾命中一記高難度後撤三分，黃蜂帶著46比42、4分領先進入中場休息。

易籃後兩隊在第三節手感急凍，都只攻下16分，決勝節初魔術發動反擊，華格納與艾薩克（Jonathan Isaac）輪番飆進外線，魔術69比64奪回領先並就此不回頭，比賽還剩1分33秒時華格納再中三分，助隊將領先優勢擴大至全場最高11分，即便黃蜂博爾最後力挽狂瀾的連攻6分也功虧一簣，終場魔術95比84擊敗黃蜂，奪下3連勝。

本戰魔術5人得分上雙，以華格納21分為首，小華格納與安東尼（Cole Anthony）各攻下16分，艾薩克11分，布雷克（Anthony Black）10分；黃蜂方面，博爾轟下全場最高的44分外帶9籃板、7助攻，米勒則貢獻20分外加10記籃板。

關鍵字： NBA奧蘭多魔術夏洛特黃蜂華格納

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