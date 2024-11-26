高國輝看好金牌世代：已打出應有水準 最驚喜戴培峰表現

▲世界12強棒球賽，高國輝。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／日本東京報導

過去在大小國際賽為中華隊披甲奮戰的高國輝，這次首次以教練身份加入國家隊教練團，擔任打擊指導。他的經驗與見解在球員間引起熱烈回響，尤其分享了在效力日本火腿鬥士隊期間累積的觀念與資訊，讓多位球員受益匪淺，直言「學到很多」。

這支年輕的中華隊在高國輝、彭政閔等教練的帶領下，突破重圍奪下世界12強賽冠軍，締造台灣棒球史上的新里程碑。高國輝謙虛地表示，這次的成功離不開所有幕前幕後人員的努力，包括情蒐、餵球訓練員、防護員等。 他說，「大家為這次比賽投入了很多心力，這份冠軍榮耀屬於整個團隊，也為台灣棒球寫下了一個很棒的里程碑。」

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讚賞培峰驚喜表現：開轟日本留下深刻印象

回憶最驚喜的球員，高國輝說了一個鮮少提及的人，「我可以講培峰嗎？」為什麼是母隊自家選手？他說，「培峰這次表現最讓我驚訝的是打擊。」

「尤其是對日本開轟的那一場，讓我印象特別深刻。其他選手在季賽時已經有很亮眼的表現，而他這次在預賽期間雖然上場機會不多，但仍然能夠展現出色的表現，這點讓我非常驚喜。」

高國輝指出，戴培峰在母隊幾乎是以先發為主，「所以我原本有些擔心他來到這裡是否會出現適應不良的情況。但他不僅在有限的出場時間裡表現穩定，甚至在開轟隔天先發（對古巴）時，又打出了三支安打。」這樣的穩定表現，讓他出乎意料，「與其說驚訝，更可以說是驚讓他喜。」

作為菜鳥教練，高國輝坦言從球員轉型為教練的過程，需要調整的不僅是心態，更是溝通方式。「選手時代我只要專注把事情做好，但當教練後，得想辦法讓每個選手都能理解我的意思，這是新的挑戰。」

▲世界12強棒球賽冠軍戰，戴培峰。（圖／記者李毓康攝）

羨慕金牌世代 期待台灣棒球越來越好

回憶起十年前的U21世代，高國輝直言當時這批選手的平均實力已十分出色，如今更進化成金牌世代。他透露，其實集訓初期的時候，就曾提到，滿期待他們這次的表現。 「其實我覺得他們真的有打出他們自己應該要有的水準，我真的很羨慕他們年輕有潛力，實力均衡、穩定。」

高國輝直言，這批年輕小將，能打出這樣的好成績，一點都不意外。 作為這批年輕選手的教練，高國輝充滿期待，「這批新生代未來還會繼續進步，我相信台灣棒球會越來越好。」

高國輝也不忘感謝教練團和球員們的信任，讓他有機會成為團隊的一份子。「身為菜鳥教練，我很榮幸能與這些優秀的選手與教練共事，期待未來能繼續為台灣棒球盡一份心力。」