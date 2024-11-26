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「或許這是我們最後一次」郭俊麟告別國家隊？致敬戰友陳冠宇

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，郭俊麟。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，郭俊麟。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／日本東京報導

二度征戰12強「老將」郭俊麟今早在社群平台發文，感性地回顧與隊友陳冠宇在國際賽場上共同奮戰的歲月。也進一步透露，這可能是最後一次攜手為國家隊效力。

從2011年的末代世界盃到2024年的世界12強賽，郭俊麟與陳冠宇一同書寫了屬於台灣棒球的光輝篇章。而這次12強賽對兩人更具意義。郭俊麟繼2015年首屆12強後，再度參與這項頂級國際賽事，陳冠宇則是三屆元老，大家一同創造歷史，幫助台灣奪下史上首座世界冠軍。

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郭俊麟在本屆12強賽中出賽2場，總共投了6局，防禦率7.50。隨著比賽落幕，他透過社群向陳冠宇真情告白，「一起打了這麼多年國際賽2011～2024，雖然這幾年都沒機會再跟你一起奮戰，但很開心看你能一直很努力為台灣貢獻。」

從2011年的末代世界盃開始，到2014年仁川亞運、2015年第一屆12強、2017年經典賽，再到今年的第三屆12強賽，兩人並肩作戰，無論勝負都全力為台灣拼搏。

這次的12強賽，對於郭俊麟與陳冠宇而言更是意義非凡，隨隊創下歷史新頁，在台灣棒球的巔峰舞台上奪下世界冠軍。他感性地說，「這有可能是我們最後一次再穿上CT了吧，但很開心這次我們可以一起笑到最後。」他更寫道，「很棒的故事，很精彩的比賽，終於一起參與到！辛苦了，陳陳大丈夫。」

事實上，郭俊麟在奪冠當天後就表示，期待交棒新世代，「學弟很棒，雖然一定會有輸贏，但我覺得他們扛得住壓力，比我們年輕太多。是他們帶著我們這些老將，我們老將靠他們來到東京。」他看好未來發展，「以後是他們的世代，相信他們可以多拿幾次冠軍，替台灣拿到更多金牌。」

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關鍵字： 郭俊麟陳冠宇台灣棒球12強賽國家隊

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