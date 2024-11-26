採訪側記／關注逾20年見台灣棒球終登頂 日本記者感動落淚





▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／日本東京報導

這篇採訪寫於冠軍戰前，記者採訪了長期關注台灣棒球的日本記者駒田英。我在去年經典賽時曾訪問過他，深知他對台灣棒球有著深厚情感，這份關注已持續了20年。這次他特地現身觀戰世界12強賽，親眼見證台灣拿下冠軍，對他來說，意義非凡。

駒田英表示，作為一位關注中華職棒超過20年的日本人，經歷過中職的低潮與黑暗時期，如今看到台灣棒球闖進冠軍戰，挑戰世界之巔，忍不住激動落淚。他直言，「許多日本人和我一樣，對台灣棒球的守備與打擊能力感到驚豔，完全顛覆了原有印象。」他特別點名像江坤宇與岳東華這樣的本土球員，認為他們的臂力表現不輸給日本選手。

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被低估的中華隊，用實力說話

這支中華隊在組成之初並不被看好，自名單公布以來便飽受外界質疑。但駒田英認為，選手們頂住壓力，用場上的表現回應批評，尤其是在隊長陳傑憲的帶領下，團結一致，打出了歷史性一戰。

他提到，自己通過情蒐團隊的分享與新聞影片，了解到中華隊內部的氛圍極佳。「不論是教練還是球員，他們都展現了強大的團隊精神。」駒田英笑著補充：「球迷開玩笑要領道歉表，而貓總（曾豪駒）卻不斷感謝所有人，這也是一種幽默的團隊文化。」

其中，陳傑憲在團隊中扮演了至關重要的角色，不僅是精神領袖，更是實際的關鍵人物。「在不被看好的情況下，他依然能整合團隊，提升氣氛，這真的很了不起。」駒田英說。

▲世界12強棒球賽冠軍戰，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）



關鍵比賽與團隊力量

當台灣晉級冠軍戰時，駒田英深受觸動。筆者問及他的感受，這句話似乎觸及了他內心最柔軟的部分。駒田英眼中泛起淚光，聲音哽咽，眼角泛淚，流露出多年來對台灣棒球的深厚感情。

駒田英回顧這次比賽，認為預賽首戰對韓國的勝利，是整個賽程的轉捩點。「那場勝利後，整個士氣都不同了。」他讚賞教練團對投手群的掌握與調度，直言：「投手群的表現最讓我驚艷。」

同時，台灣的打擊表現也令他感到驚喜。談到複賽最後一場對日本的比賽，他形容那是一場冠軍戰的前哨戰。「日本隊是支實力堅強的隊伍，但台灣那場真的很有機會。」他特別提到，此次28人名單中有26名選手來自中職，足以證明中職本土球員的實力。

打破「恐日」心態，站穩世界舞台

駒田英認為，這次中華隊的勝利具有劃時代的意義。「台灣用挑戰者的姿態扳倒了日本這頭‘大鯨魚’，未來更有機會以強者心態擊敗對手。」他認為，儘管日本職棒的歷史悠久，選手基數龐大，但台灣在守備、投手與打擊各方面，已不再有明顯落差。

回憶2018年宮崎U18亞洲青棒賽時，台灣就曾擊敗日本。駒田英認為，從那時起，台灣的年輕選手已經不再懼怕日本。「那一屆的選手心態非常好，完全沒有恐日，這是很重要的改變。」

▲ 駒田英 。（圖／記者王真魚攝）

台灣棒球的榮景與未來

看著這支中華隊的驚奇之旅，駒田英眼眶泛淚，聲音哽咽。他目睹台灣棒球從低谷到巔峰，情緒激動地說，「中華隊進冠軍戰，感觸很深。台灣棒球經歷低谷，如今迎來最佳時期。大巨蛋落成，球迷增多，這是全新開始。」

當時，他告訴記者，「如果台灣能贏下這場比賽，將會開啟新的棒球歷史。」而中華隊做到了，不僅擊敗日本，還奪下了世界首座冠軍。

駒田英見證了這場榮耀時刻，也親眼看著戴培峰與江坤宇這些從U18亞青成長起來的選手，終於在職棒層級擊敗日本，為台灣棒球寫下嶄新篇章。