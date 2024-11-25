連2天先發陳柏清澄清「退場沒哭」　只是想做好給大家看

▲中華隊投手陳柏清（右2）。（圖／記者湯興漢攝）

記者游郁香／綜合報導

中華隊投手陳柏清在12強複賽意外「連2天先發」，23日對日本開局就不穩丟了4分退場，他在板凳席顯得很自責，神情落寞，不過他今(25)晚返抵桃園機場受訪時強調，自己沒有落淚，「想要做好給大家看，但結果沒辦法預測。」

陳柏清預賽對日本、複賽對美國先發，合計5.1局，被敲2安打，失3分，有6次保送，奪3次三振，挨1轟，防禦率3.38，表現不俗。不過在中華隊提前確定晉級決賽後，教練團決定把王牌林昱珉放到冠軍戰，由陳柏清連2天登板先發，結果他僅解決1名打者失了4分就退場，走下投手丘時看起來相當自責。

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▲中華隊投手陳柏清（右2）。（圖／記者湯興漢攝）

陳柏清今晚返抵桃機後受訪，被問到當時是否「一度落淚」時澄清，「其實沒有落淚，畢竟自己會在意這個點，想要做好給大家看，結果沒辦法預測，只能把自己該做的事做好。」

今日有大批球迷湧入桃園機場接機，陳柏清所屬的台鋼雄鷹的啦啦隊也到場歡迎中華英雄歸國，陳柏清特別感謝大家，直呼感覺很幸福，「謝謝你們、愛你們。」他也說這次12強賽讓他學會在比賽中遇到困難時該如何解決，以及如何調適自己，經驗值大增。