陳傑憲從小就帥！嫩照曝光　國小教練讚：非常自律、榮譽感強

▲被譽為棒球界顏值巔峰的台灣隊長陳傑憲從小就外貌出眾。（圖／中正國小提供）

圖文／鏡週刊

世界12強棒球賽台灣勇奪隊史首冠，隊長陳傑憲以驚人表現囊括MVP、打擊王等4大獎項，成為國人心中的英雄。實際上，陳傑憲的棒球之路從高雄市中正國小啟航，他的啟蒙教練尤伸評形容道：「陳傑憲非常自律、榮譽感強，隊員都聽他的，是天生的領袖人物。」

因長相十分神似吳奇隆，有著「四爺」稱號的陳傑憲，老婆又是高顏值的前啦啦隊成員綺綺，可說是令外界稱羨的「人生勝利組」。然而，出身棒球世家的他，因為爸爸是少棒教練，從國小就跟著2個哥哥接觸訓練，但他未因此在球隊裡比較輕鬆。也曾向父母訴苦過，卻得到「自己選的路要自己走」的回覆，養成了陳傑憲從小就自律獨立的個性以及臨場抗壓的能力。

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▲外型撞臉吳奇隆的陳傑憲有著「四爺」的稱號。（圖／中正國小提供）

尤伸評補充，儘管陳傑憲的爸爸也在中正國小當教練，但陳傑憲總是以「陳老師」來稱呼爸爸。尤伸評特別提到：「天分固然重要，但不努力、自律不好的選手終究曇花一現。」而陳傑憲從小就懂得用汗水實現夢想，這次在國際賽場上的氣勢，更是讓人充滿信心。

陳傑憲在中正國小畢業後進入大仁國中、短暫就讀三民高中，隨後赴日本共生高校深造。儘管未能進入日職，他選擇返台加入台電棒球隊，後來效力於中華職棒統一獅，逐步累積實力，終於在世界12強賽中綻放光芒，成為台灣之光。

尤伸評開心訴說：「我們都很高興，學校校長、主任早上來都會提到陳傑憲的表現，讓我們都感到很光榮的感覺。」然而，這次的激烈的冠軍戰國人非常專注，尤伸評更擔心的是怕他會壓力過大，「因為他從小就是比較有責任感的一種選手，還有張政禹也表現得很好，這次的比賽我為他們兩個感到很光榮。」

▲在啟蒙教練尤伸評眼裡陳傑憲是一位非常認真自律的優秀球員。（圖／翻攝畫面）

陳傑憲在比賽之餘，也回到母校指導學弟妹。中正國小棒球隊隊員簡睿辰回憶：「學長教我們認真努力，虛心接受教導。他幫我們調整打擊和守備姿勢，讓我們進步很多。」簡睿辰以學長為驕傲，「我很想變得跟他一樣穿上中華隊的衣服、打進中華隊！」

尤伸評也提到另一位中正國小出身的12強代表張政禹：「張政禹個性活潑，需要引導，但越是關鍵時刻，越能發揮實力。」他讚賞張政禹在比賽中的表現，展現出與陳傑憲截然不同但同樣耀眼的特質。



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