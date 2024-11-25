日本王牌自認投得不錯仍被台灣轟全壘打　向監督道歉：很愧疚

▲日本王牌戶郷翔征。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

日本王牌投手戶郷翔征在世界12強賽冠軍戰挨了2轟，失掉4分，最終日本隊以0比4敗給中華隊屈居亞軍，國際賽27連勝紀錄中斷。戶郷坦言冠軍賽前自己前所未有的緊張，他自認投出不錯的球，卻還是被中華隊轟全壘打，自責個人實力不足，他也向監督井端弘和道歉，「感覺非常愧疚。」

來自讀賣巨人的戶郷翔征，擔任日本隊12強賽冠軍戰先發，5局上連續被林家正、陳傑憲打出全壘打，陳傑憲轟出的還是殺傷力十足的3分砲，戶郷5局失了4分退場，加上打線也未能支援，日本武士隊終場以0比4不敵中華隊，尋求衛冕失利。

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戶郷翔征賽後受訪時流露出悔恨之情，他回顧自己的投球內容，「我覺得我投出不錯的球，卻被打成全壘打，這說明我的實力不足。能夠打進決賽是多虧大家的努力，結果卻如此令人遺憾。」

▲前排中為戶郷翔征（20號）。（圖／記者李毓康攝）

「我們一直在連勝，球隊的狀態也很好。但是對方投手也投得很好，我自己也想投出好表現，但在第5局被打敗，真的非常抱歉。」戶郷翔征坦承，冠軍戰前他感受到前所未有的壓力，「因為這是決賽。直到昨天，輸一場還可以扳回，但今天是無法挽回的比賽。」

戶郷翔征自責個人實力不足，並向監督井端弘和道歉，「我向他道了歉，但他一直說，『這是我的責任。』但我真的想讓井端教練獲得『世界第一教練』這個稱號，感覺非常愧疚。」

在國際賽場遭逢了挫敗，戶郷翔征難掩沮喪，不過他仍積極地展望未來，「為了再次被選入日本代表隊，我會努力訓練，繼續加油。」